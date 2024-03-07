宋芝齡區議會選舉開支花60萬！競選Polo衫一件$1,290！每票使近200蚊

《流行都市》主持宋芝齡去年底代表自由黨參選區議會，最後落敗。原來她在灣仔區5名參選人中，選舉開支最龐大，共花費逾60萬元，而她經常穿著的白色上衣，也是名牌Polo，絕不便宜。

宋芝齡係自由黨灣仔支部主席。

選舉事務處公布各區參選人的選舉開支及申報表，在戰況激烈的灣仔區中，以自由黨灣仔支部主席宋芝齡的選舉開支最多，共601,908元，包括落選舉廣告、拍攝造型照、義工準貼等等，以其得票數字3,043票計算，平均每一票成本為198元。

身為藝人的宋芝齡，儀容及形象固然重要，她落區時經常穿著的白色短袖polo上衣，是美國品牌「Polo Ralph Lauren」，每件1,290元。她一共購買兩件，連同印上黨名及人名的印字費，合共花費3,080元。她獲自由黨捐贈現金、貨品及服務等，價值約17.1萬元。

至於宋芝齡的競爭對手、代表新民黨的前亞視公關黃守東，選舉開支則為540,515元，除開得票數字3,392票，每票平均花159元。在其選舉開支中，以運輸開支比較「矚目」，皆因團隊在11及12月合共被抄牌14次，罰款4,480元。而印製2萬張俗稱「掌心雷」的小型宣傳卡，價值1,700元，屬於他人捐贈。黃守東獲新民黨捐贈33.8萬元，他回覆商台查詢時，解釋違泊被抄牌，是因司機忙於運送物資所致，他已提醒司機注意。