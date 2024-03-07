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07/03/2024

《婚後事》「最強小三」王敏奕獲網民封最靚女主角！親熱特寫王敏奕閃變陳自瑤！大10歲果然有分別

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Text: 娛樂組

　　由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等人主演的無線劇集《婚後事》，早前播出第7集，標題為「不忠罪大惡極」。王敏奕飾演靜海 Mira對潘善仁（羅子溢飾）關懷，使潘善仁失守出軌。王敏奕飾演既溫柔又主動的Mira，與羅子溢激吻兼有床戲。這套戲王敏奕收不少正評，討論區有網民盛讚她是「近年最靚電視劇女主角」，有樣更有演技。

 

（大會提供）

（大會提供）

 

　　王敏奕在昨晚（5 日）播出一集，劇情講述潘善仁得知父親潘良（煒烈飾）患癌大受打擊，但又不獲明芯（陳自瑤飾）諒解，二人經常爭吵，不快的氣氛和壓力令潘善仁回到家後恍如行屍走肉。靜海 Mira出現，不但將潘善仁奉若神明，因二人能靈性溝通，加上性格主動、 外型討好，令潘善仁感到時刻被誘惑。

 

（大會提供）

（大會提供）

 

　　原本潘善仁不想像父親一樣不負責任、愧對家庭，一直竭力 壓抑慾望，可惜越壓抑、越催化，終於有一晚以為妻女外遊，Mira又碰巧主動「出擊」，潘善仁與Mira 熱吻兼過一個「浪漫一夜」。

 

（大會提供）

（大會提供）

 

　　王敏奕熱吻成為賣點之外，就連床戲也成為話題，因為潘善仁見到背部全裸的 Mira 後，「思想出軌」忍不住幻想與Mira 發生關係。羅子溢與王敏奕在床上熱吻，火辣辣親吻，王敏奕嬌嗲地叫一聲：「老公」，把潘善仁思想拉回現實，目前面對著的則是太太明芯，二人正在親熱中，原本大特寫影著王敏奕，鏡頭一轉變成陳自瑤。鏡頭很誠實，王敏奕與陳自瑤年齡上相差10年，卻實會有分別。

 

（大會提供）

 

　　一直以來，王敏奕全因與曾志偉兒子曾國祥結婚，經常被指靠關係力捧。但今次憑這劇，獲得不少網民讚王敏奕又索又有演技，被推舉是「近年最靚電視劇女主角」，而且做得十分入戲，「做小三做得好淫」、「新抱仔要力捧」、「算係佢呢個年紀層啲女最top嗰班」。

 

 

 

　　而羅子溢演技亦被受表揚，當潘善仁被太太發現出軌後，他傷心又內疚立即雙眼通紅，低頭認錯，表現有如小朋友做錯事，獲網民大讚超級好戲，並力推子溢升呢視帝：「羅仲謙（子溢）今次演技出奇地好」、「佢對眼長期水汪汪，好似拍呢套劇拍到對眼腫晒咁，見到都覺得 慘」、「頭先 Feel 到謙仔一返屋企見到老婆通宵等佢、就有種判咗死刑嘅絕望 感」 、「今年最佳男主角」、「一秒眼紅」、「真係做到可以令人動容」、「佢根本就 係潘善仁，唔係演緊潘善仁」 、「眼濕濕做錯事個樣好好戲」、「死忍住唔出軌個 樣好真實」。

 

轉載自: 晴報

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