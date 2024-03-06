谷婭溦唱《婚後事》片尾曲出現版權問題？網民為原唱討公道！谷婭溦反擊：你們是不是太過激了？

無線劇集《婚後事》播出一周口碑甚佳，連帶谷婭溦主唱的片尾曲《阿拉斯加海灣》都獲觀眾大讚好聽又貼題。不過，有指歌曲原唱者、馬來西亞歌手菲道爾對於《婚後事》使用其歌曲毫不知情，網民就版權問題湧入谷婭溦社交網留言質問，谷婭溦4日更在網上呼冤：「我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」

不少觀眾大讚《婚後事》以不同視角講述婚姻問題，刻劃深刻細膩，又讚曾比特翻唱許美靜的《傾城》為主題曲十分好聽，片尾曲《阿拉斯加海灣》則由谷婭溦主唱。播到第四集，該集從羅子溢及陳自瑤女兒悅悅（鄭淽月飾）角度，如何看待父母離婚，該集片尾的《阿拉斯加海灣》變成由小朋友主唱，歌詞「上天啊，難道你看不出我很愛他，怎麼明明相愛的兩個人，你要拆散他們啊」代表悅悅的心聲，很多觀眾表示一聽歌曲便淚崩，大讚製作用心，歌曲為劇情加分不少。

《阿拉斯加海灣》曾在抖音爆紅，曾創下逾6億點播量佳績。

原唱者菲道爾。

《阿拉斯加海灣》是馬來西亞歌手菲道爾主唱、作曲及填詞的作品，但據大馬傳媒報道，菲道爾事前不知《婚後事》使用其歌曲，他被朋友及網民在帖文標記，才知歌曲被翻唱。而菲道爾的經理人向傳媒表示，已委託版權公司處理；經理人又指曾有其他歌手翻唱此曲，但翻唱前都會先電郵給他們，獲得授權才翻唱，而他們並沒有收到TVB的電郵查詢。

不少網民為菲道爾感不值，紛紛到翻唱者谷婭溦的社交網問個究竟：「版權費在哪裏啊？ 不問自取視為賊也」、「不註明原唱者也不註明詞曲人？光明正大的偷」、「請尊重原創！！不問自用就是偷！！」等等。而谷婭溦今日忍不住公開解釋，字裏行間相當激動：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷甚麼了？又盜甚麼了？我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」

她自言身為歌手，職責就只是演繹好每一首歌曲：「你們全部來罵我，我也不清楚整件事情到底是怎麼回事！能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事情嗎？我真的謝謝你們了！！！！！」

但TVB官網報道《婚後事》花絮時，卻表示有取得歌曲授權。TVB官網寫道：「由於《阿拉斯加》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。由於昨晚播出的第四集是以悅悅視點為主，為了突顯悅悅痛愛父母的心情，劇組刻意找來兒童合唱團的同學仔翻唱歌曲，據知，這個更是首個兒童獻唱的版本。」令盜用歌曲事件演變成「羅生門」!