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06/03/2024

炎明熹回應與《全民造星V》KaKit緋聞：只能夠話百份百冇可能！指大學受同學幫助，成績比預期理想！

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Text: 王連連 Photo: 何家賢

　　炎明熹（Gigi）去年尾舉行處女個唱《GI-FORCE》，頭場在三號颱風「小犬」之下完成，可惜第二場敵不過颱風而要延期。四月將會再度舉行演唱會，因為反應熱烈，補場之外另外加開兩場。她日前宣傳演唱會接受傳媒訪問，就透露作為兼讀生，有時都要忙於應付功課，幸好有同學熱心幫忙。人緣甚佳的她，近日亦有緋聞傳出，原來只是一場空，她斬釘截鐵否認了。

 

 

　　早前，炎明熹為即將舉行的演唱會進行宣傳訪問，她表示在選曲、服裝和舞蹈上都會有一些改動，她表示自己都有一些歌曲，而且近日更推出新歌《透光者》，但跟演唱會導演開會溝通過，未必所有新歌都加入演出歌單，炎明熹說：「最近諗起一首國語歌好想唱，細個成日都聽，好有意義，係一首勵志歌曲，想同大家分享。」

 

 

　　炎明熹的歌藝近乎完美，但曾經出席不少場合，都不幸遇過「時裝車禍」，被受批評，炎明熹坦言自己仍然不斷在試新嘢，希望能尋找一個大家和自己都喜歡的風格：「每人喜歡嘅風格都唔同，有時可能做得偏向極端，有啲人鍾意就會非常喜歡，若不鍾意就非常唔喜歡，我預咗有咁情況，當日評論，好唔好的都預料咗，希望呢個時間再試多啲風格，從而找到適合自己的感覺。」

 

 

　　炎明熹表示，工作上直至現時為止，未出現過一套衫自己十分抗拒，而且習慣有不同新嘗試，而且接受成熟性感打扮，她笑謂：「健康嘅性感係得嘅，但一定要打底，到現時我都有打底習慣。」

 

 

　　現時已升讀理工大學時裝設計系的炎明熹，在演唱會上的服裝也加入自己的意念，她亦希望將來有機會把自己更多設計作品，能呈現給觀眾：「上次演唱會最尾有一套好似蛋糕嘅白色連身裙，裙上面有好多圓圈設計，最後一晚綵排行唔到上月球，所以將部分圓圈剪走。有日突然有靈感，開會時就提議嗰啲圓圈加喺另外嘅位置，又或者加上一頂帽。」

 

 

　　要兼顧工作和學業，對炎明熹來說都不容易，幸好不少同學都會協助她：「而家都有啲Group Project，好多組員盡力幫我 ，好感恩，好多時要同學之後講畀我知。同學們好多時講英文，但啲同學知我有啲障礙，有啲事會忽略，就會盡量幫我，我都會盡力做，怕自己做咗Free Rider。」暫時學校出了中期成績，炎明熹透露成績比預期之內更好，她說：「估唔到可以拎到呢個成績，好開心，合格預期內。」至於被問到成績是否B級以上，她笑言要保密不肯透露。

 

 

　　另外，炎明熹好快就有緋聞傳出，她斬釘截鐵否認與《全民造星V》的鄧家杰KaKit撻著，「嗰朝早起身喺廁所，收到親戚Send畀我訊息，睇完笑咗，只能夠話百份百冇可能。我同佢喺活動冇乜交流，只係點下頭，後來喺社交平台見有關注我，我回關。」更有指炎明熹在鄧家杰的帖文取消畀Like，她否認曾有此事，她稱若下次大家見到同樣情況，要截圖告訴她，之不過因為傳過緋聞，從此在社交平台見到任何人帖文，都小心翼翼考慮後才畀Like。

 

 

　　炎明熹自言性格怕醜，而且不會主動跟男仔傾偈，暫時未強烈感覺有人喜歡自己，自己挑選對象並不會一定跟別人的看法一樣：「我想要係好嘅男仔，好嘅標準唔喺大家Standard嗰種，我要透過觀察辨識，一定要時間證明咗嗰個人先。一見鍾意嘅都可能，但都要時間證明，係咪真係有好感先得。」暫時大學生的生活上，遇到的同學也很好，但炎明熹表示暫未找到適合拍拖對象。

 

化妝：StephenMakeup

髮型：im.ziggie

造型：Tanglai @135.fz

服裝：Ambush from D-mop HK

場地： FWD House 1881

 

轉載自: 晴報

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