東張西望｜內地網紅到黃家駒、陳百強墳前拍片打卡！行為引公憤連內地遊客都唔撐：很不禮貌

內地社交網頁「小紅書」最近成為好多人喜愛的娛樂平台，網紅為了增加人氣，各出奇謀介紹新地方或飲食等，提供不少資訊讓網民去打卡，製造熱話。經過介紹之後，香港很多地方都成為新打卡熱點。但當中不少網紅為出位，似乎越玩越過火，就連先人墓地都要介紹，造成騷擾，亦對先人不敬，也不能做到振興香港經濟。

（網上截圖）

之前，經過小紅書的網紅介紹，推高了人氣的包括有富豪雪糕車、油麻地警署舊址、《愛回家之開心速遞》熊家大宅地址、拎著麥當勞外賣站於麥當勞道街道牌、港鐵站內的站名、華嫂冰室、合成糖水、丹麥餅店等等，曾被介紹過的餐廳或地點，都會堆滿好多內地遊客。

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近日，就有網紅行為過火，介紹香港已故藝人黃家駒、陳百強等人的墓地，更有拉攏組團去現場。網上流傳片段，有位男網紅去到黃家駒的墓地前拍攝，公開了墓地的位置號數，而且分別在黃家駒、陳百強和梅艷芳的墓前拍照留念。

《東張西望》接獲一位Beyond 歌迷的投訴，4日播出一集，該名粉絲接受訪問時表示不滿：「當我聽到呢啲消息，聽到各種跡象，話組團社、導遊介紹遊客，參觀香港墳場有唔同名人嘅墳場用地，感覺唔舒服，好唔尊重，又影響拜山人士，而且影響先人，身為家駒fans，感到好嬲。」

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製作團隊亦街訪了數位內地旅客，對於有網紅去到已故藝人的墳前搞事，都不撐自己人表示此行為不當，其中一位年輕女士說：「我不會去，我覺得去別人的墳地，在墓碑面前拍照，很不禮貌，但是為甚麼可以去別人的墓地，這個事情我不太理解。」

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另一位長髮女士覺得呃Like也不能這樣做：「首先對他好不尊重，你拍下來放在網上，讓人覺得你好像在引流，如果你真的喜歡他，然後你會在心裏面，就不是拍照放在網上。」

至於一位講男士以不純正廣東話說：「我應該唔會咁做，至少唔會拍照，但即係我都會緬懷佢，起碼買啲鮮花，即係如果我鍾意呢個偶像，我唔會影相，唔會冒犯佢，但起碼show出我嘅尊敬。」最後有位拎住相機的男士說：「來香港旅遊的話，應該會好看的景點就夠了。」