奧巴馬出手助拜登競選，以防「千禧年災難」重現

上周四（3月28日），美國總統拜登與前總統克林頓和奧巴馬在紐約曼哈頓相聚，三人同台出席有5000人參加的籌款活動。這事件向外界傳遞出一個訊號——民主黨陣營正在重新整合，力求團結一致，確保拜登在年底的總統大選中再次擊敗競爭對手特朗普。

「昔日恩怨」影響兩人關係

按照慣例，在兩黨代表大會確認各自的總統候選人之後，前總統才會出面為本黨候選人站台。奧巴馬此時提早出手力挺拜登，主要是因為拜登的民意支持度太低，連民主黨的一部分「鐵桿選民」也對他極度失望。如果能請「人氣王」奧巴馬出山，則有機會說服這部分選民回歸，從而鞏固民主黨的傳統票倉，避免出現2000年總統大選的結果。當年美國經濟增長強勁，克林頓政府成功實現了預算平衡，這是1970年以來的首次。但代表民主黨參選的副總統戈爾，沒能向選民展示民主黨執政8年的成就，未能說服他們繼續支持民主黨，最終因佛羅里達州的點票爭議，而敗給共和黨的得克薩斯州州長小布殊。如今的大選形勢與千禧年有不少相似之處，疫情過後美國經濟保持增長，股市屢創新高，但民眾卻感到生活壓力巨大，對拜登政府非常不滿。

兩位前總統奧巴馬和克林頓，在上周籌款活動中為拜登站台。(AP)

奧巴馬的高調出場引起各方關注，據華盛頓政壇人士披露，奧巴馬與拜登的關係十分微妙，原因之一是奧巴馬曾支持希拉里．克林頓代表民主黨參加2016年總統大選。他當時認為，曾任國務卿的希拉里比時任副總統拜登獲勝的機會要高，這讓有心參選的拜登很不爽。雖然奧巴馬在2020年大選中支持拜登成為民主黨總統候選人，幫助他贏得黨內初選，但未能完全修補兩人的關係。不久前，官方公布了拜登去年在接受特別檢察官調查時的問答記錄，拜登曾主動提到2016年很多人鼓勵他參選，但「他（奧巴馬）認為希拉里比我更有機會贏得總統大選」，由此可見，拜登對當年的不愉快經歷尚未釋懷。

助手團隊未能和睦相處

在2009年1月出任副總統之前，拜登曾任聯邦參議員36年，一些跟隨他多年的議員助理，後來成為副總統辦公室官員。當拜登2020年競選總統時，他的舊班底再次聚首，自然成為他競選團隊中的骨幹。拜登贏得大選，他們自然跟著拜登進入白宮，其中有些人對當年在副總統辦公室的工作經歷並無美好回憶，認為奧巴馬的「精英班底」看不起拜登的助手。例如，拜登曾經擔任參議院外交委員會主席，在制定外交政策和與國會領導人打交道等方面有很多經驗，但奧巴馬的團隊沒有借助這些經驗，而且未對拜登及其助手表現出應有的尊重。

其實有這種印象並不出奇，因為「鄙視鏈」無處不在。奧巴馬和希拉里等人都出自常春藤名校，30多年來的歷任總統也都是「藤校」畢業生，拜登是唯一的例外。在哈佛大學讀法律期間，奧巴馬是《哈佛法律評論》的第一位黑人主編，他口才很好，演講有煽動力，而拜登卻一直受口吃困擾，發表講話時往往顯得有氣無力。雖然很難說這些因素在多大程度上影響了兩隊人馬之間的互動關係，但白宮僱員出自名校卻比較普遍。1998年6月我加入白宮記者團，全程採訪了克林頓總統的中國之行，期間與一位白宮女職員交談，得知她剛從普林斯頓大學畢業，雖有政治學碩士學位，但其職責只是將官員的講話錄音整理成文字，可見白宮內也存在「學歷貶值」。

「禮聘外援」避免重蹈覆轍

拜登現時人氣不及特朗普，需要奧巴馬助陣拉票。(AP)

說回拜登與奧巴馬的互動，如今欠缺人氣的拜登需要奧巴馬助陣，於是拜登首先邀請奧巴馬回白宮參加一項公開活動，主題是拜登簽署總統行政命令，延長《平價醫療法案》 （Affordable Care Act，即俗稱的Obamacare）的有效期限。這個法案被認為是奧巴馬任內最重要的立法成就，是他的政治遺產，拜登想通過這一活動來證明他在捍衛奧巴馬的政治遺產，同時也希望以這種方式「禮聘」奧巴馬作為「外援」，在今後幾個月幫他拉票。

3月22日，奧巴馬欣然赴會。面對白宮內熟悉的環境和一些熟悉的面孔，他一開口就說「拜登副總統」，但馬上意識到口誤，趕緊糾正說「總統先生」，並補充一句「我的總統」，引起在場人士一陣笑聲。有人認為是習慣使然，也有人猜測奧巴馬是故意搞笑。不管怎樣，這次聚會似乎是確定了奧巴馬的「救星」地位，而拜登放低身段，給足對方面子，也顯示出他務實的一面，證明他沒有像戈爾那樣被過高的自尊心所迷惑。

24年前，即將卸任的克林頓民望甚高，他可以動員大量民主黨選民在大選日出來投票，但戈爾最初沒有邀請克林頓幫忙助選，似乎與他本人的「政治潔癖」有關（克林頓曾因性醜聞事件而險些遭到國會彈劾）；同時，也可能是因為8年來一直在克林頓的陰影之下，戈爾希望早日獨立，所以他公開表示「我的事由我做主」。但這位外表木訥、缺乏激情的官二代（他父親是聯邦參議員）實在不吸引選民，直到民調顯示選情告急，他才不得不邀請克林頓幫他拉票，可惜為時已晚，一手好牌被他打輸了。

2000年總統大選，代表民主黨參選的副總統戈爾（右）敗給共和黨的小布殊（左）。(AP)

拜登曾經在1988年首次競選美國總統，又目睹了千禧年民主黨的這一幕慘劇。如今遇到類似的情況，拜登知道該怎麼做，於是就有了上周的籌款活動，而奧巴馬與克林頓也同樣希望拜登能避免重蹈覆轍，使民主黨能繼續執政。他們在台上列舉拜登的成就，包括擴大醫保的覆蓋面、創造新的就業機會、為治療糖尿病的胰島素價格封頂，等等等等，僅這一場活動就籌集到2500萬美元，比特朗普2月全月籌的錢還多500萬。常聽有人說，金錢能決定選舉結果，照此說法，拜登的民調支持度應該上升了。我們給他1個月時間吧，看看他的民調數字能否壓倒特朗普。