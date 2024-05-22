全城熱話何伯事件！鰥夫的心態：好不容易遇上新伴侶，卻遭子女大力反對！人到暮年，該爭取最後的幸福嗎？

前陣子，大家茶餘飯後的討論對象，是一位老伯與比他年輕三十載的新任妻子。把家事搬弄出來的不是別人，而是他們自己，起初的原因是想申訴老伯的積蓄被其家人提走，卻反倒被外界質疑這段婚姻實為一宗騙案。

人們之所以對她未審先判，完全是建基於「從歷史中吸收到教訓」，孰是孰非，我們不得而知。反正女方不甘被人看扁，或是受老伯的真情感動，決定力排眾議，從此一心一意陪伴對方終老，也是隨時可以。只能說，明面上大家都把疑點鋪陳出來，但真實相處過的人卻只有老伯自己；莫說老一輩，有些年輕人明知受騙，也會選擇「痛苦並快樂著」，為的只是希望身邊有個人陪伴。

就算兒孫滿堂，年長鰥夫的心情我們又怎會明白？誰有權界定鰥夫或寡婦達到某個歲數不適宜收穫新戀情？

老伴身故，對長者來說是一個重大打擊，愛了數十年，所有情感一下子被掏空，餘下的人生就只剩自己一個。縱然有子女陪伴，但愛情那一塊仍是不可能被填補。傷感之餘，還要擔心日漸衰老、體弱多病時無人貼身照顧；那種不安，那種空虛，並不是單憑一兩句安慰說話就能釋懷。

錢可以解決問題嗎？以前有些老人會從鄉間討個年輕妻子，欠缺愛情作為基礎，加上大家各自懷著不同目的，這種關係與假結婚幾乎無異，而結局當然也未必盡如人意。如今老伯想用盡自己的積蓄去滿足年輕妻子，賭她對自己的愛並非如世人所說般虛情假意，有錯嗎？

當然，子女擔心父親受騙亦非常合理，畢竟沒有人會白花數百萬來證明對方是個騙子。所以嘛，往後的路，就要考驗女方對丈夫的愛了（但願不是考驗她的演技）。

老伯的故事，只是個幌子。想說的是，我們其實都會經歷這一步——父母其中一方先走，剩下來那個難免空虛失落。假如老人家真的找到一個新伴侶，我們該如何自處？

我家族中有位長輩嫁了給一位鰥夫，兩人確實是真誠相愛，但對方的女兒卻未能接受爸爸背棄亡母。父女關係因而決裂，從此不相往還，至死都不曾再見一面。

選擇接受，等如多了一位母親；反對，等於連父親都一拼不要，你會如何抉擇？然而在她心中，父親的罪孽卻不止背棄亡母，他為了那個女人，就連我這個女兒也放棄掉，我怎能不記恨？

人的執著，會把一切推向無底深淵。

而同樣地，我們最後也會經歷下一步——自己或配偶先走。我死了，我當然管不了甚麼；但假如我的身份是個未亡人，遇上了一個能夠信任、依靠、可以互相扶持的對象，我有膽量去愛嗎？如果被家人反對，我是不是該放棄人生最後的幸福？

想當初曾經反對鰥寡的父母親與他人發展黃昏戀，這一刻可能會理解他們當時的感受。如果說，人到暮年，為了快快樂樂走完最後一程而自私多一次，又會否被原諒？

對比起遇上新伴侶，抵住寂寞和不安從一而終，心裏眼裏無法裝載他人，其實是否更好過？

站於不同處境，每件事情、每個決定也許沒有百分百的對與錯，亦沒有所謂完全正確的選擇。在可接受的範圍之內，但願我們能夠對親人有多一點諒解，因為今天是你，明天是我，步伐縱有先後，但生死面前，我們需要面對的難題，最終仍然非常類似。