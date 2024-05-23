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23/05/2024

《東張西望》放蛇醫濕疹被無牌女中醫阿紅硬除褲取精？阿紅報警最後下場係咁！網友：男同事好慘啊，要加人工

#港聞娛樂 #東張西望 #貓仔 #黎寬怡 #阿紅 #女中醫 #東張 #除褲 #犧牲色相 #放蛇 #濕疹 #影視娛樂
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　　《東張西望》一連兩集報道一單疑似無牌行醫個案，有投訴人指丈夫透過網上廣告，幫襯「阿紅」女中醫打算醫治困擾多年的濕疹，沒想到到診時竟然被要求除褲取精，質疑「阿紅」中醫根本以治療為由，實質是提供色情服務。《東張西望》派員進行「放蛇」行動，男同事「犧牲色相」慘遭除褲...

 

 

　　《東張西望》早前播出「女中醫」阿紅的下集，特別派男同事假扮客人要醫濕疹，並安置偷拍鏡頭，期間，男同事獲安排換上一次性的內褲和除去上衣，安排拔罐和刮痧，不過就被發現竟然用一蚊硬幣去刮痧，但阿紅認為沒有問題，更大大聲粗聲粗氣反擊《東張》男同事的質疑。阿紅一度要求《東張》男同事除褲，但當提到多個問題期間，阿紅已經主動將男同事的褲除低，並聲稱要檢查精液顏色睇身體情況，最終男同事拒絕該項檢查，阿紅亦大感無可奈何。《東張》男同事公開身體的「傷勢」，見他上身有至少三處地方被刮痧刮出血痕，分別在胸前和手臂位置，而旁白的Patrick Sir林溥來更形容：「一世難忘嘅刮痧印記，至於心理上呢？唉...唔好提喇！」認真陰公。

 

 

　　隨後，《東張西望》派出「貓仔」黎寬怡訪問阿紅，沒想到阿紅反應非常大，否認一切的指控，不斷用強鄉音講「冇呢啲事」、「攞證據出嚟」，由於突然被拍攝，阿紅反應不來，趕客不成功，最終阿紅奪門而出。黎寬怡追上前，阿紅繼續否認，入「車立」一刻，阿紅大力推開黎寬怡，黎寬怡講咗句：「嘩，佢勁大力！」然後露出楚楚可憐的樣子。隨後，阿紅向管理處投訴不果，聲稱報警處理，但黎寬怡非常醒目，一眼就看出她的電話打出記錄根本沒有999號碼，最後阿紅真的報警，但卻因「經營無牌按摩院」而反被警方拘捕，更笠上黑布拉走。

 

　　網友們對今次個案議論紛紛，大部分網友都讚《東張》男同事專業，「唉！男同事真係蝕底曬！」、「個男同事好慘啊，要加人工畀佢啦！」、「工傷啦」、「真心支持東張嘅專業精神，極力追求真相。但係，女主持應該更注意自己嘅衣着，唔係拍綜藝節目」、「男同事真係好大犧牲，用1蚊銀刮痧見到都覺得痛，呢鋪真係要加人工。」、「好可憐的男同事，女記者下次追訪要著跑鞋！」、「東張男同事今次真係蝕底哂啦！」等等，認真搞笑！

 

 

 

轉載自: 晴報

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