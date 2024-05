2024春夏手袋趨勢：從大型手袋到手拿包，4大包款讓你輕鬆演繹「人用袋」，散發瀟灑隨性！

記得今年在社交媒體上看到不少有趣的透明包,像是Valentino、Chanel、Saint Laurent都推出精緻好看的透明包,充分實現“What’s In My Bag”的時尚潮流,會用這些手袋的人必然都具備獨特個性,也可以為整體造型加添一點玩味!

