親熱後身體出現異常狀況？哪些人完事後會劇烈頭痛？男女都會對精液過敏？可引發全身敏感、氣管收窄！75%女士因一事失去慾望！避免完事後憂鬱，男性切忌即刻XX！

說到性相關的病，大家可能第一時間會想起愛滋病、HPV或是梅毒等。其實除了這類典型性病，還有其他我們較少聽到的另類與性愛相關的「病症」！若患上「性交頭痛症」，會在性事時突然出現劇烈頭痛！哪類人會容易患上這個病？男士會吃的那顆藥丸都關事！原來「精液過敏症」不限女性，男性也有機會對自己的精液敏感？嚴重的話，更有機會出現生命危險！此外，出現「性交尿失禁」、「性交後憂鬱」的情況又該如何面對？即聽專家講解！

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今集講體毛陰毛！體毛多必定強？與性荷爾蒙有關！陰毛有重要作用！愈濃密愈好？點為之多？女性體毛過多或患上這婦科病

Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok