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17/04/2024

郭珮文「胸降」《愛回家》演女秘書！倒瀉牛奶大玩誘惑！連根叔都忍不住摸手仔？

#晴報文章 #秘書 #娛樂 #開心速遞 #郭珮文 #袁文傑 #福祿壽訓練學院 #劉丹 #演員 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 電視截圖

　　TVB新一代咪神郭珮文（Julianna）人氣相當旺，早前有指她加入《愛回家之開心速遞》，她16日終於登場，飾演潮偉（袁文傑飾）的索爆女秘書，在劇中倒瀉牛奶大玩誘惑，不但迷倒全場男人，就連根叔（劉丹飾）都受唔住？

 

　　郭珮文在《福祿壽訓練學院》擔任「扮工室助理」，雖然全程天然呆，但扮獎座大曬S形身材，即使表現遊魂依然備受注目。早前袁文傑預告郭珮文加入《愛回家》劇組，今晚她終於出場，更做番自己演性感尤物。

 

 

　　原來16日晚一集講述熊尚善（滕麗名）去了吳旺達探望金城安（周嘉洛飾），潮偉此時聘請了一位性感迷人的新秘書Rose（郭珮文飾），Rose令片場大部份男士都神魂顛倒。根叔及後發現新秘書似對潮偉別有用心，打算讓她轉移目標，卻無功而還。根叔得悉Rose將與潮偉在辦公室孤男寡女共處一室，只好設法阻止…其後，根叔找藉口逼潮偉炒Rose，但事與願違，他更發現Rose因要照顧潮偉，可隨意走進潮偉的住所，擔心潮偉會抵受不住誘惑而犯錯…

 

 

　　預告片中，郭珮文不停施展冧功，模仿《新聞女王》高海寧慢慢拉開外套拉鍊，又貼實疑似睡著的潮偉；穿上喱士睡衣的她飲牛奶時倒瀉落心口，令人看得嘩嘩聲，連根叔都忍不住摸她的手仔，未知今晚會否成為史上最香艷的一集《愛回家》？

 

轉載自: 晴報

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