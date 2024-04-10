  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

10/04/2024

54歲李綺虹偕老公仔仔返港！擁抱真實年齡懶化妝素顏示人：個人風格

#更年期 #晴報文章 #加拿大 #娛樂 #李綺虹 #護理 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: Instagram

　　1994年港姐季軍李綺虹淡出娛樂圈多年，婚後在加拿大定居，專心相夫教子。日前佢帶埋老公同仔仔一齊返香港，「鬼妹仔」性格嘅佢崇尚自然，以最真實嘅素顏面目示人，雖然已經冇晒後生時嘅baby樣，但仍坦率得可愛！

 

　　現年54歲嘅李綺虹近年少有喺熒光幕出現，私下嘅佢都不施脂粉，非常自然。日前佢post出同老公以及仔仔喺機場嘅合照，表示自己期待已夠，終於返「家鄉」。之後佢就post出同好友喺香港一間有海景嘅高級酒店食西餐，一家人都非常滿意！而相中嘅李綺虹頭髮凌亂，披上泥黃色披肩同戴住一副玳瑁色眼鏡，就咁睇真係樸素到唔多認得，似一個普通師奶仔。今日佢就post出同仔仔去整頭髮嘅相，二人都即刻sharp醒晒，李綺虹多謝髮型師並講笑表示：「Thanks for making us look HK worthy.（多謝你令我們看起來配得上香港。）」睇嚟長居外國真係冇咁「外協」！

 

　　其實李綺虹一直都唔太注重外在，之前就曾上傳大頭素顏照，臉上有色斑、敏感泛紅同暗粒，仲自爆被更年期影響。李婉華之後訪問李綺紅，李綺紅表示自己冇花太多錢於扮靚上，返工又踩單車又會陪阿仔踢波，自己都懶搽防曬同皮膚護理，對於她的素顏照受注目，佢就大方表示呢個係「個人風格」，最主要係懶得化妝。

 

 

　　綺虹當年在TVB受力捧，「鬼妹仔」形象清純，曾跟黎明合作《阿Sir早晨》、1995年版的《神鵰俠侶》中演郭襄也令人深刻留印象。2019年李綺虹接受本網訪問時表示，現時仍是繼續做精神科心理護士的工作：「做心理護士其中一個原因係因為自己都患過情緒病。其實我10幾歲時，媽媽就開始有情緒問題，自細就下決心要讀心理學。我好感恩，雖然返工有時都幾辛苦，但每次返工都好有滿足感，幫到好多人。」佢透露服務對象涉及不同階層，患認知障礙症的長者、甚或患情緒病的小孩都有。最近她特別飛到加拿大北部的荒涼地區，當地荒山野嶺人跡罕至，但佢仍樂於到當地幫助有需要的人，實在是愛心爆棚。

 

 

　　李綺虹亦過得好「佛系」：「以前積極做運動係為身形，當時我最渴望係可以享受個運動，依家我如果覺得筋骨硬啲就去做瑜伽，想冇咁悶去跳肚皮舞，好享受，或者同班鄰居朋友一齊去跑步，跑完步食甜品，咁樣先係享受。」

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#更年期 #晴報文章 #加拿大 #娛樂 #李綺虹 #護理 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk