陳凱琳挑戰粉紅色Bra Top穿窿褲超性感！火辣人妻怕老公鄭嘉穎嬲嬲：希望咁樣著唔會被人話啦

陳凱琳(Grace)繼早前飛米蘭參與時裝周活動後,近日頻頻出席品牌派對,挑戰不同風格的服飾,早前她分享日前去澳門出席Palazzo Versace開張派對的照片,再次挑戰性感尺度,更驚青留言話:「希望咁樣著唔會被人話啦…」

Grace穿上超少布粉紅色Bra Top加上穿窿褲,左右兩側都穿大大個窿僅見兩條幼帶,這款造型難以穿內褲打底,難怪不少人睇到都留言大讚「火辣」。她留言指非常慶幸參與今次的派對,除了見證到品牌酒店的魅力之餘,最驚喜是能夠親身現場聽到John Legend的歌聲,比想像中還要厲害,不過提到自己的打扮,她就搞笑話:「希望咁樣著唔會俾(被)人話啦…」似乎意有所指,莫非擔心老公鄭嘉穎會詐型?

網友留言回應安慰Grace說:「除咗你老公應該無人會話你」、「Wow Grace!! You looked so sexy from that outfit!! I love it!! It suits you well!! (你造型好性感呀,我鍾意,好適合你!)」、「件衫乜咁Sexy嘅?但我鍾意」、「我有咁好身材,我都會咁着」、「你着得咁靚,鄭嘉穎唔好話佢啦」等等。