孔德賢《本尊就位》被網民指撞樣《鐵馬尋橋》鄭嘉穎！拍攝途中與重磅池美麗坐爛櫈繼續演超專業

新劇《本尊就位》昨晚開播，假扮呂洞賓的道士陳木昆（孔德賢飾）花盡不同招數呃信眾，令街坊以為他能夠讓呂洞賓上身，從而未卜先知為大家解困。孔德賢首次擔正演男一，角色生鬼又古惑，第一集就有不少笑料，陳木昆走入仙樂都大舞廳打算搵美絕的「花姑娘」，沒想到竟然遇到「媽媽生」是「群姐」許思敏，而所謂的美女竟是「池美麗」鍾凱琪和另一位「肉肉」女演員。陳木昆見狀嚇到即時想走，不過被兩位美女阻止，更不斷餵食和愛撫，非常搞笑。

（孔德賢IG）

孔德賢對劇集播出都大感緊張，昨日劇集播出時都有開IG Live同大家一齊睇，當時孔德賢大爆跟兩位「TVB最靚的女藝人」的該場戲，有搞笑的NG花絮，原來三人坐落梳化椅時，未知是否負磅太重而即場破爛，但三人繼續演這段卿卿我我的場面。其實重溫該一幕，都明顯看到梳化椅墜地的一刻，不過他們仍然專業地完成該場戲份，值得大讚。孔德賢向《晴報》分享當日拍攝的搞笑花絮，的確爛櫈後他們已經忍不住大笑，由於導演未嗌Cut，鍾凱琪和另一位女演員都繼續向孔德賢餵食，相當有趣。

他接受電話訪問時表示：「聽聞呢張椅好耐歷史，拍過好多年戲，所以我哋一坐落去成張冧咗，我哋現場係真笑！」對於今次拍攝喜劇，他說：「喜劇都唔容易拍，當然拍攝現場輕鬆好多，唔係查案、殺人或者悲情的劇節咁凝重，但困難在於要輕鬆去演，觀眾先會睇得輕鬆同投入，冇想像中咁簡單。」

（謝東閔IG）

孔德賢坦言今次擔正重要角色，心情難免緊張，希望開直播或者睇不同平台的的批評同意見，令自己更加進步。劇集出街後，不少網友都認為孔德賢今次的角色，令人想起《鐵馬尋橋》的鄭嘉穎，兩人「撞樣」之餘亦「撞」埋造型，兩人笑容都差不多，難怪孔德賢曾經在《星空下的仁醫》演過鄭嘉穎的年輕版。