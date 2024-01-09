萬千星輝頒獎典禮2023｜高海寧傅嘉莉成女配角大熱人選！男配角獎爭崩頭，何廣沛馬貫東鄧智堅呼聲最高？

《萬千星輝頒獎典禮》將於1月14日在澳門上葡京綜合渡假村舉行，TVB早前公布各大獎項的最後十強入圍名單，部分獎項競爭非常激烈，除了「飛躍進步男藝員」外，「最佳男配角」及「最佳女配角」亦「爭崩頭」。

先睇「最佳女配角」10強入圍名單，當中有《隱形戰隊》劉穎鏇、《一舞傾城》陳星妤、《隱門》劉佩玥、《破毒強人》郭柏妍、《香港人在北京》戴祖儀、《香港人在北京》傅嘉莉、《羅密歐與祝英台》蔣祖曼、《新聞女王》高海寧、《新聞女王》何依婷、《新聞女王》王敏奕。

其中《新聞女王》三位演員高海寧、何依婷、王敏奕亦是「最佳女配角」大熱人選之一，而高海寧無論在香港還是在內地都大受歡迎，似乎被睇高一線。而最有機會與三人對撼定必是傅嘉莉，她憑在《香港人在北京》一角入屋，另有兩部劇集入圍台慶頒獎禮「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」。早前她不斷在線上及線下進行拉票活動，講到明恨得獎。

至於「最佳男配角」方面，10強入圍名單包括《新四十二章》鄭子誠、《隱形戰隊》林子善、《法言人》張頴康、《破毒強人》何廣沛、《破毒強人》馬貫東、《你好，我的大夫》吳偉豪、《香港人在北京》吳業坤、《新聞女王》譚俊彥、《新聞女王》鄧智堅及《新聞女王》陳山聰。

「最佳男配角」提名當中以何廣沛、馬貫東及鄧智堅呼聲最高，兩位視帝譚俊彥及陳山聰在《新聞女王》雖然有亮眼表現，但因戲份少，因此不少人估計兩人得獎機會不大。至於鄧智堅飾演的「飛爺」亦是相當有發揮，不過他在去年已經獲得「最佳男配角」，未知TVB會否再次頒獎給他。

何廣沛在《破毒強人》中演啞巴角色「安樂」，獲不少好評。何廣沛亦入圍視帝，不過他指自己睇好陳豪再封帝，自己集中爭取男配角獎。另外，近年馬貫東亦備受力捧，他在《破毒強人》中飾演冷面杜飛一角贏盡好評。他在劇中有不少動作場面，但全程都沒有替身，親身上陣完成，非常專業。