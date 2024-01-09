柳俊江家人發聲明指告別式將低調進行！家人明白當中掙扎、痛苦：柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活

曾有「新聞王子」之稱的前無線新聞主播柳俊江上星期被發現在家中燒炭自殺，終年42歲。柳俊江一直以來性格樂觀積極，無論IG或者YouTube拍片都總是正面鼓勵網友，所以突然傳來輕生死訊，令不少圈中好友都大感驚訝及痛心。家人、前妻及女友Grace事後一直未有回應事件，今日終於開腔發表悼文。

家人更新柳俊江的IG帳戶，並分享一張仔穿上運動裝，在山頂高處張開雙臂的照片，他們以「柳俊江家人」署名發表聲明。

致所有愛護柳俊江的朋友

Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他内心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們唯有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事。

請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。

如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。

生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去。

柳俊江家人

柳俊江生前好友吳保錡、唐劍康、鄭麗莎、李綺雯等都有留言，除了表達不捨外，網友們都有留言安慰柳爺的家人。