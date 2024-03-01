港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦

無線藝員離巢潮一浪接一浪，女演員蘇可欣早前參與劇集《飛常日誌》拍攝，再次「重操」故業，在劇中飾演空中服務員。入行前曾經做空姐的她更在花絮片中，大爆自己飛行和在機艙服務明星的經驗，相當有趣。當時，蘇可欣都透露自己合約差不多滿，不排除會再做空姐，沒想到事隔1個月她就宣布正式離巢TVB。

蘇可欣在IG分享一張草地野菊花的照片，並撰長文留言如下：

「呢個世界好大 我想去望下」

當初離開香港航空嘅時候，有同事問我值得嗎？

一轉眼將近八年時間，喺TVB既日子令我見識很多，學懂很多，係時候翻開新嘅篇章向前走。

我一直深信我是幸運的。

誤打誤撞走上了當主播司儀嘅路，我好感激娛樂新聞台帶比我嘅一切，係呢個温室嘅時間，快樂時刻佔絕大多數。

我會懷念跟你們在大房的歡樂時光。

多謝我經理人雲妮，

湊左我八年時間，我知道非常唔容易。因為我絕對講唔上係一個聽話嘅女仔，比起話好 我更加多時間都講緊唔好，咁多年嚟辛苦你了。

對於我嘅所有，佢比我更加上心。佢成日同我講「我希望你上台好好睇睇」，所以無論大大小小嘅活動，佢都會替我安排很多。

私下嘅我其實唔擅長同人溝通，呢個時候佢總會陪伴我左右代我說話，當然有時佢都會做幕後推手令我防不勝防，但係我都會由心底去感激你，咁多年高高低低感恩有你陪伴。

多謝一眾台前幕後嘅同事，一齊共事嘅時光會長留我腦海之中。

最後，

世界好大，我仍然想再去望下。

我哋換個地方再見

蘇可欣2016年以空中服務員身分參與《2016年度香港小姐競選》獲得20強成績，隨後簽約成為TVB旗下藝員，先獲安排在TVB無線娛樂新聞台擔任外景記者的工作，主力採訪娛樂活動，不過蘇可欣幕前的產量不多，大多數參與綜藝節目。蘇可欣的感情生活最受到關注，曾經採訪泰國演員Nonkul而被傳出和該演員交往，維持1年半後分手，目前與有米圈外男友Geo交往。

蘇可欣接受本網電話訪問，問到是否真的如她所言再做空姐？她表示：「我係再做空姐。但係我唔方便透露邊間公司呀！（有冇唔捨得？）我覺得我喺TVB嘅時間都好圓滿，冇唔捨得啦！」