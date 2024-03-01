陳柏宇早餐直播時愛女突然噴射式嘔吐！老婆Leanne留言自責懷疑錯餵一種食物：佢第一次食咋

陳柏宇婚後的住家男形象深入民心，他跟太太符曉薇（Leanne）2017年結婚後，先後育有大女陳羿辰（Abigail）及細女陳星晴（Audrey），每朝陳柏宇都會開車送大女返學，然後帶細女去茶餐廳食早餐，由於大受歡迎，所以他每次都會開直播同大家一邊傾一邊食早餐，網友們見到形象百變的Audrey又非常開心，搞到Leanne花心思每日為她準備不同的形象見大家。今朝陳柏宇如常開早餐直播時就發生小意外，Audrey噴射式嘔吐，認真陰公豬。

陳柏宇早前如常開早餐直播，不過Audrey就跟以往不同，不斷喊晒口扭計要爸爸抱，連平日最鍾意食嘅白麵包都推開，當時不少熟絡食客和茶餐廳「早餐姨姨」都估Audrey不舒服。陳柏宇細心將Audrey抱起安慰，起初還以為只係扭眼瞓，直至中途，Audrey突然間噴射式嘔吐，嘔到成身成地都係，陳柏宇即時用紙巾為她抹身，又不斷向茶餐廳職員道歉：「對唔住呀！」抹完身之後，陳柏宇連早餐都取消就連忙帶Audrey回家沖涼。

由於不少觀眾是陳柏宇早餐直播的忠實粉絲，大家都紛紛留言擔心Audrey的健康情況，而Leanne都留言自責說：「我今朝早俾咗炒蛋佢，好大機會因為啲炒蛋！」而Leanne都有安撫網友們：「佢而家好精神喎！今次真係我俾咗佢食炒蛋嘅問題，佢第一次食咋，我頭先上網睇有啲小朋友食炒蛋都係會嘔，佢而家仲要食晒佢碗飯！」

隨後，Leanne都有再開直播，讓網友們睇到Audrey的最新情況，見Audrey食餅餅食得非常開心，大家都鬆一口氣。她說：「其實平時佢都有食烚蛋，蛋白同蛋黃都冇事，今日我整小食畀家姐帶返學，畀炒蛋Audrey食，不知食得幾開心，不過...佢肚仔痛嘔！」Leanne再出Po長文留言：「喺小朋友試食新嘢嘅階段，真係好似打大佬咁！今朝早俾阿妹試食炒蛋，我落咗少少牛油，點知我睇佢老竇嘅live佢嘔到PK，之前醫生叫我俾佢試吓烚蛋黃烚蛋白，我俾佢試過，我見佢冇敏感，仲以為今次都冇事。佢條友唔係好鍾意食烚蛋，所以諗住今次俾佢食炒蛋好味啲，就發生今次嘔嘅事，佢嘔完之後返到屋企冇事啦，仲自己食晒碗飯，佢碗飯同大家姐平時食嘅份量一樣，佢仲要食晒，大家唔使擔心！」