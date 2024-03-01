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01/03/2024

44歲方力申奪先進游泳世錦賽銀牌！復出游水4年寶刀未老：阿媽我得咗喇！

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Text: 娛樂組 Photo: 方力申IG

　　藝人方力申早前飛到多哈出戰世界先進游泳錦標賽，他在男子200米背泳40至44歲組別，游出2分19.86秒成績，勇奪銀牌。賽後方力申在IG報喜，高呼：「阿媽我得咗喇！」不少藝人好友都有留言恭喜他。

 

　　方力申在IG分享自己手拿獎牌的相片及上台領獎的影片，他開心表示：「阿媽我得咗喇，妳個肥仔，復出游水4年，終於攞到個世界先進分齡比賽嘅銀牌，係200米背泳，我最有機會嗰項已經游完，之後就爭取啲好啲嘅時間。」

 

 

　　他以0.86秒之差不敵冠軍、同樣代表香港出戰的愛爾蘭泳手Donal Thomas O'Neill，他又不忘恭喜其他參賽者：「恭喜第一名 from HK LRC 嘅 Donal，佢以前係愛爾蘭嘅紀錄保持者，第三名係來自巴拉圭嘅Daniel C，佢上年喺福岡世界賽攞咗兩面獎牌。」

 

 

　　方力申笑言自己要減肥：「最後，我想講我真係要減肥，由上年舞台劇完成後到今日，我重咗7kg，完。」他在IG story自嘲輸在「肥」及「矮」：「肥魚攞銀牌200米背，輸0.8秒、輸在肥咗7公斤、輸在矮佢4吋」。

 

 

　　方力申入行前是香港游泳代表隊，而且不時奪得驕人成績，2000年代表香港參加悉尼奧運會，其中在200米背泳及400米個人混合泳打破香港記錄，而該兩項記錄保持逾20年才被打破。

 

轉載自: 晴報

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