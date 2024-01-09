國泰取消航班｜旅遊達人項明生被取消航班怒轟：信佢一成雙目失明！國泰FB小編半日後回應如火上加油

國泰航空在聖誕及新年期間多次取消航班，連旅遊達人項明生都受到牽連，昨日（7日）臨時被國泰取消航班，令他氣得火力全開，怒轟國泰改善服務的承諾：「信佢一成雙目失明！」

旅遊達人項明生。（資料圖片）

項明生原定乘搭昨早的CX564航班，由台灣桃園機場前往日本關西機場，開始電視台的拍攝工作。但項明生昨早八點半到達機場，才被地勤人員通知航班取消。

項明生嬲爆寫道：「不是因為天氣原因，也不是機場封閉，原來是國泰自己的『班機調度』！」他指地勤人員提議他改經首爾轉機，或翌日再搭同一班機，但急住到日本開工的他寫道：「（地勤）話外音：『選搭會隨時取消的因航，就係你唔好彩囉！』」碰巧國泰昨早才發新聞稿，表示已汲取經驗，並保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。項明生氣得轉發新聞稿，並點評：「真係信佢一成雙目失明。」

最諷刺的是，國泰FB小編相隔半日才在項明生的帖文留言回應：「對於你的不便，我們感到抱歉。請你以私訊提供你的聯絡電話，我們會盡快與你跟進並提供協助。」內容非常官腔，項明生忍不住寸爆回覆：「多謝你，事隔十二個鐘頭搵返我提供協助。我已經在十小時之前自費買了其他航空公司的機票，三個小時前順利抵達日本了。」

（資料圖片）

項明生回應傳媒表示，台灣的國泰地勤只提出賠償300台幣（約76港元）的餐飲禮劵，又叫他自行填寫網上退款表格，誠意欠奉。為免耽誤工作，項明生唯有花9000元台幣（約2304港元）購買另一間航空公司的機票，坦言「肉隨砧板上」，迫於無奈捱貴機票。自言幫襯國泰超過20年的項明生，坦言很難接受對方的安排和處理。