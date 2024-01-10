馬浚偉上月宣布離開港台！將過檔新城電台任首席營運總監！網民紛改口叫：馬總監

馬浚偉近年身分不停轉換，上月才剛剛宣布離開香港電台的工作，更大賣關子稱1月中就會有新動向公布。昨日新城電台發布人事變動通告，宣布馬浚偉將會出任電台首席營運總監一職，「馬浚偉先生將負責管理新城廣播有限公司的日常營運及 發展、帶領團隊繼續優化各項市場營銷、節目創作、以及強化各項和營運相關的協調工作。他將與各部門緊密合作，實現公司的戰略目標。」

馬浚偉上月離開香港電台創作總監一職，而他有份主持的節目《同理‧繼續傾》都已經改為由彭詠儀及林司敏主持的《愛麗絲看世界》，當時他表示將會有新方向，亦會暫停幕前的工作，預告1月中會有新動向消息的公布。馬浚偉除了主持節目外，還為港台31台拍攝《我們的畢業禮》電視劇集，邀請到圈中不少前輩、後輩參與拍攝，當中包括陳秀珠、程可為、湯寶如、譚玉瑛、胡渭康等等，星光熠熠。

而昨日新城發布委任消息後，馬浚偉都隨即在社交平台轉發，並留言說：「各方好友，以後請多多指教！未來，請大家多多支持我們 『MetroBroadcast 新城廣播有限公司』」網友們都紛紛留言恭喜，並改口稱呼馬浚偉為「馬總監」。

馬浚偉在媒體的工作都有很多經驗，2021年他曾任TVB藝員訓練班校長，隨後先後加入港台及新城。而他早前Facebook都有更新職銜，數量多得非常誇張，當中包括「康樂及文化事務署-劇場發展委員」、「香港藝術發展局委員-電影及媒體藝術小組主席/藝術教育及舞蹈藝術副主席」、「公民教育委員會委員」、「博愛醫院義工服務發展名譽顧問」、「HKCT香港專業進修學校及港專學院榮譽學科發展顧問」、「中國金雞百花電影節金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季顧問」、「香港國際文化藝術促進會影視演藝委員會顧問」、「香港作曲家及填詞家協會(CASH)會員」、「香港電影導演會(HKFDG)會員」、「香港影業協會（MPIA）會員」、「華夏獅子會理事」、「香港汕頭社團總會會務顧問」、「中國戲劇家協會會員」、「中國電視藝術家協會會員」。

同時正在進修讀書，馬浚偉在去年年底的時候都留言自勉：「事業學業兩不誤，凡事盡力而為結果交給上帝，上帝早已預備。」



