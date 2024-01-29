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29/01/2024

58歲梁榮忠被周國豐大爆已婚？多年前因偷食形象插水！在電台曾暗示為鍾麗淇終生不娶

#梁榮忠 #香港電台 #演員 #鍾麗淇 #結婚 #娛樂 #影視娛樂 #伍仲衡 #周國豐
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Text: 娛樂組

　　58歲的梁榮忠2022年5月為拍攝港台劇集《獅子山下》單元故事《得閒飲茶》公開露面，他當時透露自己已退居幕後多年，今次復出拍攝劇集擔任監製、導演、編劇及演員全因情意結。當時他接受傳媒訪問時，對於舊愛鍾麗淇稱對他沒怨恨，大家再見亦是朋友，生日時會互傳短訊，梁榮忠說︰「係，但佢已有家庭，我唔想牽涉人哋嘅家庭，唔講喇。」他當時表示仍然是單身，更習慣個人生活模式，自覺「嗰頭近」，不心急找另一半。

 

 

　　事隔不足兩年，梁榮忠竟然被爆已婚，爆料人正是香港電台的舊同事兼舊上司周國豐，他在FB直播節目《周五有周伍》中訪問樊亦敏期間，樊亦敏稱曾經跟梁榮忠一齊主持TVB的音樂節目，有網友留言追問梁榮忠的近況，伍仲衡都大感好奇：「鍾意睇三太同梁榮忠主持節目？梁榮忠冇喺TVB好耐啦！係喎，梁榮忠好似而家唔見咗咁？」周國豐隨時接話說：「佢好似結咗婚，好似......（結婚之後安胎所以唔做？）唔知喇！佢連港台都冇做喇！」隨後，有直播的觀眾都有留言說：「梁榮忠係結咗婚！」當伍仲衡讀出這句留言時，周國豐都有確認：「係呀！」

 

 

　　梁榮忠在1990年於香港演藝學院戲劇學院（文憑）畢業，此前已經開始在TVB拍劇，最令人留下深刻印象的絕對是《刑事偵緝檔案》的李忠義、《黃飛鴻系列之鐵膽梁寬》的牙擦蘇等等，而口才了得的他主持的節目多不勝數，跟李克勤更是「最佳拍檔」，兩人主持的《殘酷一叮》、《叻人新世紀》、《勁歌金曲》等都是不少港人的集體回憶。2000年開始梁榮忠在港台工作，開咪做DJ主持，最後主持的節目是《晨光第一線》，去年4月28日，一眾同台DJ都有歡送梁榮忠，為他獻花正式道別，不過不少聽眾都是事後發現有一段時間沒聽到他的聲音，才驚覺他已離開港台，非常低調。

 

 

　　梁榮忠情史都相當豐富，2005年他「偷食」2004年港姐亞軍朱慧敏，二人因合作《香港直播》撻著，更被爆「車震」逾一小時。由於梁榮忠當時已有拍拖8年的女友鍾麗淇，因此形象插水漸漸被TVB棄用。梁榮忠多年後在電台中坦言跟鍾麗淇的關係是一份遺憾，更暗示為她終生不娶。而梁榮忠近年在訪問中坦言享受獨身，不習慣兩個人的生活，不擔心老來找不到伴侶，更揚言請20歲女看護照顧晚年。沒想到如今會傳出已婚的消息，令人驚訝。

 

轉載自: 晴報

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