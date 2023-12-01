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01/12/2023

叠影狙擊｜文頌嫻曾拒公司命令被罰：我唔識撈！當年「七魔女」變媽媽唔憂佘詩曼單身：佢係最受小朋友歡迎

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Text: 王連連 Photo: 何家賢、黃敬博

　　由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、盧慧敏、張慧儀等演出的無線劇集《叠影狙擊》，久未在無線亮相的文頌嫻客串演出，勾起觀眾無限回憶。17歲時文頌嫻入行，在亞視拍《中國教父II之再起風雲》開始，由（口靚）妹仔拍到現時做母親。30年的影藝生涯，見盡不少變化。她為宣傳劇集接受《晴報》訪問時，坦言年輕時在電視台工作，因為不懂人情世故碰釘得罪高層。

 

　　文頌嫻2012年與商人李梓慎結婚，並育有女兒Jamie，之後專心湊女而減少幕前工作。2019年獲歐錦棠邀請拍《打天下》，而她已有17年沒有拍無線劇，她強調自己從來沒有息影的打算，只是外間的人誤以為她要專心湊女。相比於以前拍劇年代，她笑言待遇比以前大不同，她笑言：「開工飯盒好咗啦，又有嘢飲喎。而且我見而家劇集會開好多條支線，唔同演員都有好多戲份，唔會只係著重喺主角。大家有得發揮之餘，各自唔使埋位時都可以爭取休息。」

 

《晴報》圖片

《晴報》圖片

 

　　回憶以往拍劇，文頌嫻表示長時間工作兼且日夜顛倒，但後生不怕捱苦只懂得不斷做。劇接劇的她，自言以前「唔識做人」有話直說，拍《錦繡良緣》時連日來通宵工作冇時間瞓，都忍不住出聲投訴：「我個人唔係大派，但唔啱待遇會出聲，我已經兩日冇瞓，又病病地，凌晨三點收工，PA派通告我接住06開工，唔畀我瞓覺梗係嬲啦﹗我問佢：『你哋有冇當過我係人，我都要瞓覺，病住都要我開工。』反映完後，係有改通告，但呢單嘢應該小青姐（監製梅小青）都知。」

 

病住拍劇。（網上截圖）

（網上截圖）

 

　　而她的的大膽，就不止得一次。她憶述試過有次拍攝一套劇之後需要補戲，可是文頌嫻事先已入紙請假去旅行，所以堅拒改假期，但因此都受到懲罰：「我唔識撈，唔知你個假紙唔及人哋『架子』大，當時冇雪藏嘅，但線路貶一貶、跌一跌，但一路有工作嘅。」文頌嫻可能因為自己的原則而得罪其他人，但工作態度認真，拍劇時好搏命。在亞視時拍《我來自廣州》，不懂游水的她要拍攝遇溺戲，知道開支不能太大，未有替身幫手，她硬住頭皮跳落水等別人救起來。但她的努力，並沒有正面的回報，默默工作但未獲公司頒獎嘉許：「細個冇諗獎項嘅嘢，有劇拍拍完就去拍拖，每個演員都有辛酸史，同輩嘅楊恭如、陳煒哥嗰啲，一樣做咗好多。唔係要同人講條件要有乜回報，我冇乜野心，唔識為自己爭取，有得做就做。」

 

角色是有故事的人。（網上截圖）

（網上截圖）

 

　　天生一臉童顏的她，經常飾演「（口靚）妹」角色，真實的她已組織家庭已為人母，她爽快回應快將「入五」心情，笑言自己不會理歲數，自己做人的宗旨是未發生不要擔心，永遠保持正向思想。她性格開朗的她在圈中有不少朋友，跟佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、周家蔚（Janet）及鍾麗淇（Margaret），組成「七魔女」：「有六魔女做咗媽媽，當然唔會好似以前開完工去玩通宵，但有定期聚會，我哋都要飲幾杯減吓壓，大家傾下心事。」大家由做別人女兒變做媽媽，一起成長亦互相補漏：「最知識廣博就係Margaret，醫生咁樣；Janet，就係美容部，要幫小朋友皮膚㩒啲乜佢最知；湯盈盈康樂部，邊度有新Playgroup都知；樂怡就負責做聚會搞手，佢安排所有嘢。」

 

「七魔女」。（IG）

（IG）

保養得宜（IG）

 

　　七魔女中，現時只有佘詩曼仍然單身，但文頌嫻一點都不擔心老友會寂寞，因為大家的仔女都視佘詩曼的契媽，還大爆老友（口氹）小朋友有一手：「佢係最受大家小朋友歡迎，好捉到小朋友心態，我個女讀K2時，有日知道阿女喺學校畀人拎咗假鑽石玩具之後喊，佢知道Jamie好似畀人蝦，嗰晚就叫我阿女落樓，原來阿佘買咗一盒鑽石玩具。呢次阿佘得分好高，阿女以後見親乜嘢廣告，都問係咪Auntie 佘佘。」

 

 

　　相比佘詩曼，文頌嫻自言是嚴母，女兒漸長大開始學習獨立，有自己的選擇和要求，但文頒嫻未必有求必應：「好似佢啱啱生日要個手提電話，我都有畀佢，方便同佢聯絡，但我都係畀舊電話佢用。有時放學要同同學去玩，我都畀嘅，但一定會問清楚。」囡囡Jamie即將踏入青春期，文頒嫻表示平時有關注女兒的社交圈，知道現世代的小孩早熟，會盡早灌輸拍拖知識和性教育：「佢而家應該未拍拖，因為未開始扮靚。上年佢都未開始男仔玩，今年朋友入面多咗兩個男仔，我覺得開始係異性相吸，都有了解吓。」

 

轉載自: 晴報

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