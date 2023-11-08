叠影狙擊 ︳ 周秀娜拍首集3場喊戲前要「生人勿近」培養情緒！又打又嘁：當日拍攝最攰同最痛

由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、張慧儀、盧慧敏及方力申等合演的台慶劇《叠影狙擊》昨晚（6日）首播，周秀娜飾演的新加坡特警隊長魏曉晨，在行動中意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）的屍體，得到技術部警長男友家明（方力申 飾）協助下，調查到事件疑似與職業殺手有關，為查明妹妹梁曦的死亡真相，曉晨決定借用妹妹身分作進一步調查。同一時間，梁曦在香港任職警察的男友袁晟杰（黃宗澤 飾），來到新加坡調查失蹤事件，二人相遇並引發不同事件。

（《叠影狙擊》）

（《叠影狙擊》）

女主角周秀娜首集已經要瞓身演出，先後迎戰職業殺手及神秘狙擊手，無論是凌空起飛腳或是槍戰場口均表現俐落。之後還要應付三場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶述對亡妹的悔疚，獲得不少網民讚賞。

周秀娜表示：「第一集因為我仲未正式扮梁曦，唔使著高踭鞋拍打戲，所以順利啲。（首集有多場喊戲？）最深印象係同方力申喺屋企嘅喊戲，劇情講我知道妹妹走咗好內疚，嗰場戲係幾大壓力，因為要好集中去諗同妹妹嘅回憶片段去幫助培養情緒，所以嗰幾場戲我都生人勿近，唔會同身邊啲人講笑，嗰日係拍得最攰同最痛。」