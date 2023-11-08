欣宜「神隱」大半年於許廷鏗MV復出！未於公司活動露面惹不和之嫌

鄭欣宜由4月開始「神隱」至今，終於「浮」上水面，由許廷鏗口中得到確認，好友即將再次投入工作。同時她當上許廷鏗新歌《一場同學》MV女主角來作為第一炮工作。之前在街上被粉絲「野生捕獲」的欣宜，被指清減不少，MV中她回復昔日身形，而歌迷亦喜見偶像精神奕奕，笑容滿臉，終於「歸位」。

好久不見的欣宜。（網上截圖）

「同學」再見，大家都各有心事。（網上截圖）

網民大讚她可愛。（網上截圖）

許廷鏗這首新歌講述與舊同學相隔多年後再見，互相問候，是10年前《青春頌》的伸延。他於網上貼出宣傳照片，當中一位金髮背影女子，網民立即猜測是欣宜。他被問時坦承此事。昨晚（6日）首播MV前，他做網上直播，透露欣宜出現MV中的來龍去脈，「本身佢（欣宜）諗緊喺乜場合再出現娛樂圈好啲？問我意見，傾緊期間佢諗喺我MV或Project之中出現，我覺得咁樣好。而且我覺得好感動，佢呢件事好重大，佢好信任我，對佢嚟講咁緊要嘅事，交託我攜手Come back。」

歌迷都等緊欣宜。（IG）

之前，老友就上傳她自彈自唱的片段。（IG）

其實在欣宜突然「消失」之前，一直有傳聞她與唱片公司不和，甚至傳過當時連公司人員都未能跟她取得聯絡。之後，欣宜被影到去日本旅行，又試過在油麻地街頭Busking，全都沒有公司的人在身邊。今次她復工，並沒有選擇於唱片公司活動上出現，情願參與老友的新歌製作，令外間有更多揣測。

一起為音樂努力，好似佢哋現實關係。（網上截圖）

冇見欣宜一排，都仲係咁精神奕奕。（網上截圖）

《一場同學》MV由彭秀慧執導，許廷鏗、欣宜飾演一對好同學，後者一直陪伴老友追夢創作樂曲。影片內，欣宜「歸位」狀態大勇，表現得精神奕奕，重現她的燦爛的笑容，而且身形重回大家認識的狀態。網民終於能夠見到欣宜的正面，而且見她展露歡顏都表示感動，十分掛念她，網民︰「我覺得Joyce一定要係呢個MV嘅女主角，你（許廷鏗）同Joyce真係可以令到『一場同學』所表達嘅意思推到最高。」

此歌曲、MV都有不少勁人幫手，歌曲由藍奕邦作曲、填詞，而MV內亦有張錦程演出老師一角，作者二人友情的見證，許廷鏗在直播中表示，未埋位拍攝，張錦程作出指導，「前輩級演員問我製作呢首歌有冇呢啲經歷？我反應…都諗咗一陣，佢話呢個反應好，一陣可以將呢個感情用咗佢，好多謝佢幫忙。」