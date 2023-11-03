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03/11/2023

叱咤頒獎禮記者會丨欣宜復出？許廷鏗確認MV女主角為Joyce：等佢Ready重投娛圈工作

#彭秀慧 #鄭欣宜 #歌曲 #歌手 #演員 #MV #頒獎禮 #許廷鏗
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　　商台今日（2日）喺昂坪市集舉行叱咤樂壇流行頒獎典禮記者會，MIRROR、COLLAR、炎明熹同MC張天賦等歌手都有出席。日前推出新歌嘅許廷鏗（Alfred）就回應網傳佢MV女主角係欣宜一事，又大談佢今年嘅音樂計劃。

 

　　許廷鏗接受訪問時表示今年年底會出一隻大碟有十隻歌，又推介最近推出新歌《一場同學》。MV中金色長髮女子的背影疑似係佢好朋友鄭欣宜，被問到係咪搵咗欣宜拍MV，佢直接承認：「本身我冇諗住咁快會穿，但佢背影實在太易認，我見到我出咗個Post 3分鐘已經有個comment問係咪欣宜嚟，可以喺度答大家係嘅。係Joyce嚟，今次邀請咗佢喺MV擔任女主角，我哋兩個都會喺MV入面出現，根據彭秀慧嘅一個故事，演活入面嘅角色。啱啱睇完third cut我自己仍然會有啲觸動……又未到話好催淚，但如果係有類同經歷係會有啲感動。」

 

Alfred承認Joyce係MV女主角。（IG圖片）

 

　　許廷鏗表示MV係近期拍攝，問到欣宜係咪為佢「上水」，佢就話：「其實我一路都同佢講，如果你Ready，我同大家一樣，都好期待佢出番嚟喺台上表演，繼續做娛樂圈嘅嘢，不過我都係話等佢ready先……佢今次拍得呢個MV我相信佢嚟緊會投入番喺娛樂圈工作上面。」許廷鏗更一搥定音表示好友會陸續出多啲嚟：「隨即喇（復出），個MV嚟緊星期一晚出，之後會陸陸續續出現番喺唔同平台，之前我未好講得嘅，盡量派啲定心丸叫大家安心，佢身體、各方面都OK，我諗大家最關心都係呢樣。」

 

　　許廷鏗指《一場同學》呢個Project當初都係同欣宜一齊構思出嚟：「我哋一齊傾出嚟呢個project，老實講本身MV選角唔會話預先諗一定係佢，都要睇佢狀態，後尾佢就話我哋一齊去做呢個MV啦，咁即係佢呢個狀態係Ready去出現啦。本身唔係拍呢隻歌先，但為咗佢可以調動下。（即係欣宜自薦？）咁緊係話佢係受邀啦，佢女仔嚟嘛。」

 

 

　　許廷鏗又話現時欣宜精神狀況良好：「精神澎湃，係一個報平安MV，我自己都因為佢出現、我拍嘅時候好多位都忍唔住。呢個隻歌係講緊十年前後，《青春頌》十年前，去到依家呢隻歌《一場同學》，我哋嘅關係係咪都依然Keep住呢？我覺得冇人比佢更適合呢個角色。（會唔會有合唱版？）未諗到點合唱……佢唔做和音，佢永遠都做主音，你都知佢咩料，我做佢和音囉，所以如果佢要做cover，話聲我知。」而許廷鏗年尾演唱會已經邀請咗欣宜，不過就要視乎欣宜狀態，睇到時做嘉賓定係觀眾。

 

轉載自: 晴報

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