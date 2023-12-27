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27/12/2023

鄭欣宜聖誕節曬肥姐合照表思念：呢排成日夢見你！曾被傳情緒出問題經理人咁回應

#影視娛樂 #鄭欣宜 #神隱 #許廷鏗 #肥姐 #沉殿霞 #JOYCE
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　　鄭欣宜自從今年4月突然「神隱」，外間傳聞指她要求公司投資獨立開公司不果而扭計，及後再有傳她情緒出現問題，直至經理人林珊珊回應確認欣宜患病需要休息，「我代Joyce交代一下，佢的確病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢，其他細節唔透露。」欣宜最近疑有復出的跡象，除了為好友許廷鏗拍攝MV之外，亦有為動畫電影《星願奇緣》配音及獻唱主題曲。

 

 

 

　　雖然開始有工作推出，不過欣宜至今未有公開露面。今日聖誕節，欣宜凌晨00點多，她在IG分享一張小時候跟媽媽沉殿霞（肥姐）的珍貴合照，欣宜留言說：「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我哋要好好珍惜同親人一齊度過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you. (我一家祝福大家有一個非常開心的聖誕節）」

 

 

 

 

 

 

 

　　相中所見，除了兩母女外，還有董標等人，肥姐手拖住欣宜獻唱，當時小欣宜只有幾歲，未知是否心情緊張，照片中的她低下頭，非常可愛。

 

　　由於欣宜事隔多時，再次分享自己的生活IG，不少網友都少趁機會留言鼓勵她，「希望很快見到你現場唱歌」、「你要先愛自己，其實好多人疼愛你。」、「好多人錫你呀，念掛的人會同樣住在你心中，你要快樂！」等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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