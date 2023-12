鄭欣宜聖誕節曬肥姐合照表思念：呢排成日夢見你！曾被傳情緒出問題經理人咁回應

鄭欣宜自從今年4月突然「神隱」,外間傳聞指她要求公司投資獨立開公司不果而扭計,及後再有傳她情緒出現問題,直至經理人林珊珊回應確認欣宜患病需要休息,「我代Joyce交代一下,佢的確病咗,療傷之中,希望大家畀多啲時間佢,其他細節唔透露。」欣宜最近疑有復出的跡象,除了為好友許廷鏗拍攝MV之外,亦有為動畫電影《星願奇緣》配音及獻唱主題曲。

雖然開始有工作推出,不過欣宜至今未有公開露面。今日聖誕節,欣宜凌晨00點多,她在IG分享一張小時候跟媽媽沉殿霞(肥姐)的珍貴合照,欣宜留言說:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我哋要好好珍惜同親人一齊度過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you. (我一家祝福大家有一個非常開心的聖誕節)」

相中所見,除了兩母女外,還有董標等人,肥姐手拖住欣宜獻唱,當時小欣宜只有幾歲,未知是否心情緊張,照片中的她低下頭,非常可愛。

由於欣宜事隔多時,再次分享自己的生活IG,不少網友都少趁機會留言鼓勵她,「希望很快見到你現場唱歌」、「你要先愛自己,其實好多人疼愛你。」、「好多人錫你呀,念掛的人會同樣住在你心中,你要快樂!」等等。