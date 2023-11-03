JER柳應廷@MIRROR避談一炮過買波子！否認車緋聞插畫家女友：成員個個都有機會坐我車！

柳應廷（Jer）最近新聞多多，除了傳他暗撻插畫家Coey外，更一take過考牌成功榮升車主，購入二手名貴跑車保時捷代步。MIRROR隊友們隨即起哄圍攻，Anson Lo忍不住問他：「一炮過呀？」Jer避談價錢。

Jer認買「波子」，大家即刻起哄。（《晴報》圖片）

Jer搬咗新屋又做埋車主。（柳應廷IG）

提到買車的原因，Jer表示因搬了新屋，跟父母一起住，有車就可以接載他們出入，認真乖仔！Edan笑問：「咁唔使『波子』呀？」Jer尷尬笑說：「係個人口味嘅問題！」Anson Kong笑指：「哦！你咁講咪得囉，又賴落屋企人度喎！」問到第一位乘客是誰？Jer說：「有個男仔朋友教我揸車，我噚日成功揸番屋企，泊車都好順利，但個人好緊張，所以等我揸多一排再車大家。」Anson Lo笑言不敢做Jer的乘客。

人生第一架車。（柳應廷IG）

一take pass，叻！（柳應廷IG）

問到Ian可會過兩招駕駛心得給Jer？Ian說：「吓！佢有學車、考車，唔使我過，教車師傅應該有過，免責！」Jer表示今次買的是二手車，但就不願透露價錢，不過大家追問時，Anson Lo驚訝反問：「一炮過呀？」AK即認Jer做「Sugar Daddy」。

問他想不想有個女友坐在身旁？Jer說：「呢啲順其自然啦，我呢啲事業型嘅男人梗係發展事業先」，Anson Kong亦有幫口：「冇事業，點買波子呀！」問到緋聞女友Coey有沒有坐過他的車？Jer謂：「緋聞就真係緋聞，而且佢哋個個都會有機會坐我架車。」

對於同Coey嘅緋聞，Jer話緋聞就係緋聞。（Coey IG）