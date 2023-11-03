  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

03/11/2023

JER柳應廷@MIRROR避談一炮過買波子！否認車緋聞插畫家女友：成員個個都有機會坐我車！

#歌手 #組合 #柳應廷 #拍拖 #保時捷 #MIRROR #波子
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　柳應廷（Jer）最近新聞多多，除了傳他暗撻插畫家Coey外，更一take過考牌成功榮升車主，購入二手名貴跑車保時捷代步。MIRROR隊友們隨即起哄圍攻，Anson Lo忍不住問他：「一炮過呀？」Jer避談價錢。

 

Jer認買「波子」，大家即刻起哄。（《晴報》圖片）

Jer搬咗新屋又做埋車主。（柳應廷IG）

 

　　提到買車的原因，Jer表示因搬了新屋，跟父母一起住，有車就可以接載他們出入，認真乖仔！Edan笑問：「咁唔使『波子』呀？」Jer尷尬笑說：「係個人口味嘅問題！」Anson Kong笑指：「哦！你咁講咪得囉，又賴落屋企人度喎！」問到第一位乘客是誰？Jer說：「有個男仔朋友教我揸車，我噚日成功揸番屋企，泊車都好順利，但個人好緊張，所以等我揸多一排再車大家。」Anson Lo笑言不敢做Jer的乘客。

 

人生第一架車。（柳應廷IG）

一take pass，叻！（柳應廷IG）

 

　　問到Ian可會過兩招駕駛心得給Jer？Ian說：「吓！佢有學車、考車，唔使我過，教車師傅應該有過，免責！」Jer表示今次買的是二手車，但就不願透露價錢，不過大家追問時，Anson Lo驚訝反問：「一炮過呀？」AK即認Jer做「Sugar Daddy」。

 

　　問他想不想有個女友坐在身旁？Jer說：「呢啲順其自然啦，我呢啲事業型嘅男人梗係發展事業先」，Anson Kong亦有幫口：「冇事業，點買波子呀！」問到緋聞女友Coey有沒有坐過他的車？Jer謂：「緋聞就真係緋聞，而且佢哋個個都會有機會坐我架車。」

 

對於同Coey嘅緋聞，Jer話緋聞就係緋聞。（Coey IG）

 

轉載自: 晴報

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#歌手 #組合 #柳應廷 #拍拖 #保時捷 #MIRROR #波子

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk