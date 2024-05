周美欣母親節報喜懷孕4個多月！手腳纖幼短裙遮孕肚！丈夫從後攬實超溫馨

2007年度香港小姐季軍周美欣去年3月結婚正式成為人妻,婚後她搬離香港在加拿大溫哥華生活,而她IG不時分享四周飛去旅遊的照片,實在令人稱羨。結婚一年多,周美欣趁母親節報喜,原來已懷孕4月個多月,成為「準媽媽」。

周美欣連續三個IG貼士分享她跟家人一齊去美國拉斯維加斯旅行的照片,她穿上白色連身裙在著名的Seven Magic Mountains影相留念,一家人都非常興奮開心,不過大家都沒有為意,原來手腳纖幼的周美欣已經有濃濃的「孕味」,直至第三個貼文,周美欣才藉住母親節公布喜訊:「Happy Mother’s Day!Something has been growing in my tummy. Can’t wait to join the motherhood.(母親節快樂,肚入面的小生命已經越來越大,急不及待成為媽媽的一份子)」她在hashtag透露現時懷孕17周,丈夫從後攬實美欣,在她的孕肚前做出愛心的手勢,相當甜蜜又溫馨,相信兩口子好期待小生命的來臨。而好友張嘉兒、袁偉豪、曹敏寶等等都有留言送上祝福。

周美欣在2007年參加《香港小姐競選》,獲季軍後入行,星途平平,只客串過4部劇集,在《Laughing Gor之變節》亦僅是閒角。她在於2010年離開無綫,之後加盟寰亞唱片,第一張個人EP於2013年推出,惜銷情不太理想。同年,她參加大陸歌唱比賽《麥王爭霸》第3季得到最尾名次。其後於2015年參加《亞洲超級名模生死鬥》獲得第10名。去年3月宣布跟拍拖多年的男朋友結婚,周美欣不時大曬幸福分享她兩公婆的靚靚結婚相。