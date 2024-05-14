周美欣母親節報喜懷孕4個多月！手腳纖幼短裙遮孕肚！丈夫從後攬實超溫馨

2007年度香港小姐季軍周美欣去年3月結婚正式成為人妻，婚後她搬離香港在加拿大溫哥華生活，而她IG不時分享四周飛去旅遊的照片，實在令人稱羨。結婚一年多，周美欣趁母親節報喜，原來已懷孕4月個多月，成為「準媽媽」。

周美欣連續三個IG貼士分享她跟家人一齊去美國拉斯維加斯旅行的照片，她穿上白色連身裙在著名的Seven Magic Mountains影相留念，一家人都非常興奮開心，不過大家都沒有為意，原來手腳纖幼的周美欣已經有濃濃的「孕味」，直至第三個貼文，周美欣才藉住母親節公布喜訊：「Happy Mother’s Day！Something has been growing in my tummy. Can’t wait to join the motherhood.（母親節快樂，肚入面的小生命已經越來越大，急不及待成為媽媽的一份子）」她在hashtag透露現時懷孕17周，丈夫從後攬實美欣，在她的孕肚前做出愛心的手勢，相當甜蜜又溫馨，相信兩口子好期待小生命的來臨。而好友張嘉兒、袁偉豪、曹敏寶等等都有留言送上祝福。

周美欣在2007年參加《香港小姐競選》，獲季軍後入行，星途平平，只客串過4部劇集，在《Laughing Gor之變節》亦僅是閒角。她在於2010年離開無綫，之後加盟寰亞唱片，第一張個人EP於2013年推出，惜銷情不太理想。同年，她參加大陸歌唱比賽《麥王爭霸》第3季得到最尾名次。其後於2015年參加《亞洲超級名模生死鬥》獲得第10名。去年3月宣布跟拍拖多年的男朋友結婚，周美欣不時大曬幸福分享她兩公婆的靚靚結婚相。