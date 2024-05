中環名廚的環保意念：素食、可持續海鮮、來源可靠肉類！必點超香軟鮮味西澳八爪魚、焦香甜美澳洲朱古力和牛、酥香多汁薄炸雞排！別錯過意式家常貓耳朵麵

中午時分,餐廳裏坐滿了中環的上班族,享受難得的偷閒時光。Moxie提倡正念飲食,菜式以素菜為主,並包括以可持續方式採購的海鮮。Michael最讓我印象深刻的菜式,便是以西澳費里曼圖八爪魚做的Seared Freemantle Octopus with broccolini, fresh burrata and salsa,柔嫩的八瓜魚,搭配新鮮的布拉塔芝士和微辣的莎莎醬,把我帶回西澳的海邊。

