MM7星戰演唱會開騷！炎明熹壓軸現身領「星格十年最佳學員獎」！XiX跳唱顯青春活力

由星格流行音樂學院主辦的《星格十周年呈獻：MM7星戰演唱會》昨晚（10月30日）假旺角麥花臣場館舉行，大會邀得新城電台台長程凱欣、著名音樂人波多野裕介、鄧健明（Joey Tang）、韋雄、以及《聲夢》形象總監Janae Chan擔任評審，而現場觀眾亦可以透過即場投票，投選心目中的冠軍人馬。最終由曾參與《聲夢Junior》的Jasmine奪得「明日之星大獎」！另外，眾學員分為三組進行比賽，爭奪全場總冠軍，結果由「沸青組」獲勝！藝人邵音音、康子妮、以及在星格流行音樂學院學唱歌的炎明熹，亦有到場支持，齊齊為學員打氣。

星格流行音樂學院過去為樂壇培育不少新星，第二屆《聲夢傳奇》總冠軍任暟晴（Jasmine）與組合XiX同樣來自星格，她們分別為演唱會擔任表演嘉賓。穿黑白短裙的Jasmine甫出場即惹來歡呼，盡顯星級魅力，她為現場觀眾送上《靈魂相認》Jasmine於後台受訪時，說：「好開心今日可以返嚟『母校』演出，見到星格愈嚟愈多學員，仲要個個都唱得咁好，真係好犀利，我都會繼續努力。」

XiX載歌載舞獻唱《SiS》，為現場添上青春活力氣息，台下更是尖叫聲不斷。唱畢，XiX感謝樂迷的支持，她們說：「好多謝大家咁支持我哋第一首派台歌《SiS》。由我哋參加比賽到出道，有一個人由頭陪到我哋落尾，見證住我哋嘅成長，我哋唔開心嗰陣，佢都畀好多鼓勵同安慰我哋，嗰個人就係Cleo老師！」XiX隨即介紹星格流行音樂學院創辦人兼歌唱老師Cleo出場，眾人即興奮抱抱。Cleo感觸地說：「當時冇諗過佢哋真係有機會出道，而家佢哋真係有機會成為香港咁出色嘅女團，真係由學生成為歌手，大家請多多支持XiX！」她與XiX合唱英文歌《If I Ain't Got You》時盡顯唱功，Cleo又謂XiX在背後的努力不足為外人道，說畢即感動落淚，XiX亦被感染齊齊又喊又笑，場面感人。

緊接出場的星級嘉賓是評審之一的Joey Tang，他與另一位星格流行音樂學院創辦人Nic彈奏結他，演唱由Nic改編的搖滾版《凡星》。Joey Tang鼓勵大家繼續追夢，他表示小時候夢想是唱英文搖滾歌，直到早前在演唱會上認識Nic，讓他得以夢想成真：「佢喺演唱會幫手和音，我就請教佢點解可以唱得咁好，點知佢真係教我點唱。之後我就做咗Nic Sir嘅學生，我終於夢想成真，可以唱到細個好恨唱嘅英文搖滾歌，我嘅夢想就實現咗啦，你哋都要為自己嘅夢想努力！」

大師姐炎明熹壓軸現身為眾師弟妹打氣，為表揚她對音樂夢的堅持，並成功躋身樂壇成為炙手可熱新星，彰顯「讓夢想不止於夢想」的星格精神，大會向炎明熹頒發「星格十年最佳學員獎」以示鼓勵。

她在台上分享得獎感言時，先恭喜各位參與演出的學員：「希望你哋都享受喺舞台上演出！我好開心喺星格學唱歌，喺對的時候對的人做對的事情，呢個對的人就係Cleo老師。我好依賴Cleo老師，因為上佢嘅課堂好有安全感，佢教導我唱歌，更重要係佢分享好多人生經歷，雖然我經歷唔算好多，但係Cleo都陪住我。大家見我平日唱嘅歌同表演，都係老師教導嘅歌、傳授嘅經歷同經驗。」身旁的Cleo再次被感動得眼濕濕，她大讚炎明熹無論面對任何正反面的意見，永遠抱著最謙虛的心：「佢真係希望每次都可以進步啲啲、進步啲啲，今日見到佢終於有啲啲成績，我好開心。」剛才笑言自己有少少堅強、沒有流淚的炎明熹，被老師的說話打動，終於忍不住流下感動的眼淚。