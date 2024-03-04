姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀

《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）到新西蘭讀書後，自覺成長不少，近日推出新歌《初心小島》，原來今次歌曲的主題由她親自發辦，更大膽向唱片公司說「不」。Chantel認為入行幾年來的急促成長，回不去童年，亦不太想急於做大人，希望憑歌記錄此時此刻的自己，為同年齡層發聲。至於情歌，她笑言仍未能拿揑得最好，但現時不急於拍拖，因為光應付學業和工作已忙到喘不過氣。

（本網圖片：何家賢攝影）

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Chantel坦言收到《初心小島」的Demo時，公司已經準備好為她打造情歌，但她卻大膽提出反對。「Demo其實好有韓劇主題曲嘅感覺，佢哋想填情歌，但我就反對，我覺得呢個世界太多情歌，同其他歌手比起，我唔覺得有咩帶到出嚟或者可以勝過其他人，所以我就將聽到呢個Demo嘅最深感受講出嚟。」她坦言自從在新西蘭升學以來，壓力好大，讀書生活帶來很大的抑壓，很想盡快成長，但又預視到長大會好辛苦，所以決定將這個複雜感受放入歌曲，「《初心小島》就係我細個嘅自己，無憂無慮嘅我，想食咩就食咩，想玩咩就玩咩，係一個好開心嘅小島。大人好多嘢要顧慮，金錢、人際關係...總知好多問題要處理，而家我返唔到細個嗰陣，又唔想大個，好開心填詞人接受我呢個諗法。我覺得自己今次都少少大膽，拒絕公司唔想出情歌，情歌等大少少先，趁青春期記錄呢個感受，14歲出道嘅人唔多，出歌曲希望貼近自己多啲。」

回想起自己《初心小島》的時期，Chantel認為是中三的時候，當時正值COVID的時候，「返學只係用Zoom，想食咩就咩，冇得出街但都好開心，同朋友一齊電腦打機一齊聽歌，個感覺好Chill。（後悔入行？）有時會後悔，成日諗如果冇入行會點呢？可能我《初心小島》嘅時間會逗留得耐啲啲，但我都好開心早啲接觸呢個世界，令我要隻身去新西蘭讀書就冇咁焦慮，冇咁易喊，呢一行令我急促成長，令我接受好多新鮮事物，同時間我失去好多童真同純正。」Chantel坦言朋友仍在，但事實上有部分已經不如以前老友，「有個好朋友冇再搵我，我問佢點解，佢話驚我入行會變，咁我問佢覺唔覺得變咗，佢話有少少但冇想像中咁大！」

（本網圖片：何家賢攝影）

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Chantel在新西蘭的時間學習自主，不再依賴家人，不過要應付學業，又要往返香港工作，難免吃力。「一定有思鄉病，曾經有一次去圖書館上堂，大家自修，我聽住音樂頂唔住衝出去廁所喊15分鐘先返，好多情緒，掛住屋企又準備緊考試，忍唔住就崩潰。」她預計今年不會太密返港，因為每次離港的心情都特別難受，她亦要慢慢在當地建立自己的社交圈子，「捱埋去囉，上到大學應該冇咁辛苦，大學都考慮緊幾個唔同地方升學，未有決定。爸爸好支持我，鍾意讀邊間就邊間，最緊要入到好嘅大學，同埋話畀大家知，我唔係淨係唱歌，我學業都一樣可以兼顧到。讀大學最重要嘅係希望我成為有修養嘅人。」

情歌將來絕對避不了，問到是否會多拍拖增加戀愛經驗？Chantel笑言：「18歲先啦，中學畢業先啦，而家真係好忙，（咁追求者點算？）Reject晒，哈哈哈，講下笑啫，身邊好多男仔朋友，我覺得男仔好似易相處啲！我有少少男仔頭，而家唔急拍拖，因為太忙真係冇時間，拍拖好煩呀，唔想理咁多先，畀我讀埋個書先。（戀愛腦？）我覺得我係，所以想專心一樣嘢先，完成目標，大家大學先再搵我！」

髮型：Hugo Poon @private i salon

化妝：King Yip, Bingo Chan @Kings Makeup