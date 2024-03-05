27歲羅毓儀與拍拖4年圈外男友分手！被網民踩「唔襯」曾公開撐男友：超級靚仔有型有才華又可愛！

現年27歲嘅羅毓儀（Yuki）有別於一般小花，平時熱愛電玩愛cosplay，可愛又得，型格又得，非常girlfriendable。前年拍攝《下流上車族》演江美儀同林敏驄囡囡，表演備受讚賞，成為TVB力棒小花之一。而羅毓儀入TVB前已經有同男友一齊經營YouTube Channel，經常幕前放閃，非常sweet！不過早前佢竟然突然宣布二人已經分開，令唔少人都覺得好可惜！

羅毓儀早前突然以黑底白字於社交平台宣布與男友分手：「我同咪咪（前男友Mike）幾個月前已經分開咗，因為我哋大家都需要啲時間沉澱，所以冇第一時間通知大家，但大家唔使擔心，我地係和平分手，再見亦是朋友。樂隊亦會繼續營運，而YouTube chanel『咪咪Yuki觀察日記』將會重新命名，多謝大家一直以來嘅支持。」

童顏。

羅毓儀同拍拖4年嘅圈外男友Mike經常以孖公仔姿態拍影片，並共同經營一個名為《咪咪Yuki觀察日記》的YouTube頻道。二人於七年前開始一齊拍片，兩人年紀相若，更志同道合喜歡夾band，組成業餘樂隊「MochiIce」，羅毓儀彈電子結他，而Mike則是鼓手。此外，他們更同樣喜歡動漫，每年動漫節都會一齊cosplay。

雖然兩人愛得高調，但就不被外界看好，除咗指兩人外形不相襯外，羅毓儀更加係香港城市大學一級榮譽畢業高材生，獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，而外界對Mike認識不多，但網民就指佢經常跟出跟入，孖住羅毓儀拍片上YouTube吸like。不過羅毓儀未有被負評影響，依然公開撐Mike，大讚佢「超級靚仔有型有才華又可愛」。

上年3月尾羅毓儀曾經喺社交平台宣布同Mike「分手」：「我同我男朋友尋晚正式分手，多謝呢幾日朋友們嘅安慰，大家放心我Handle到。」不過原來Yuki佢當時只係愚人節同大家開玩笑：「愚人節快樂！其實沒分手，只是跟大家開玩笑？」估唔到事隔一年玩笑成真，唔少一直支持呢個「CP」嘅粉絲都話覺得好欷歔。