萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼憑《新聞女王》成三料視后：我以為我唔會喊！陳豪奪視帝由陳茵媺頒獎勁Sweet！附頒獎典禮得獎名單

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）來到尾聲，由四位視帝候選人太太陳茵媺（Aimee）、湯洛雯、黃翠如及單文柔頒發「最佳男主角」，結果由《破毒強人》「文華」陳豪贏得，太太Aimee喊住叫：「Baby, it’s you！」

二人在台上攬完又攬，陳豪說：「《破毒》係一部充滿意外嘅電視劇，令好多演員鮮為人見嘅一面都呈現喺人前，更加令好耐冇睇電視嘅觀眾睇番劇…多謝志偉哥令我哋做演員嘅，有好多意想不到嘅機會。」

陳豪不忘多謝太太：「我要多謝太太Aimee，唔係佢將屋企打理得咁妥當，我唔能夠全心全意去演戲。多謝觀眾，有你哋支持，我哋先會強大。」

至於「最佳女主角」，無懸念由《新聞女王》佘詩曼奪得，連同「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為三料視后。獲好拍檔林峯及楊茜堯頒獎的阿佘說：「我以為我唔會喊，啲人成日話二不離三唔係幾好，但二不離三都可以係好嘢！每次企喺呢個台都好緊張，因為攞呢個獎好難，係大家嘅努力，多謝鍾澍佳監製，多謝Man姐呢個角色，多謝大家支持《新聞女王》。最開心係同好多好演員合作，你地畀咗好好嘅回憶我，好開心，希望再遇到更多好角色。」

隨後，阿佘用哨子呼喚「最佳劇集」頒獎嘉賓，原來是《十月初五的月光》拍檔張智霖，結果由《新聞女王》成功奪得「最佳劇集」。

【萬千星輝頒獎典禮2023】得獎名單



最佳劇集：《新聞女王》



最佳男主角：陳豪《破毒強人》



最佳女主角：佘詩曼《新聞女王》



大灣區最喜愛TVB男主角：黃宗澤《廉政狙擊》



大灣區最喜愛TVB女主角：佘詩曼《新聞女王》



大灣區最喜愛TVB劇集：《新聞女王》



大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人感謝祭系列》



馬來西亞最喜愛TVB男主角：馬國明《新聞女王》



馬來西亞最喜愛TVB女主角：佘詩曼《新聞女王》



馬來西亞最喜愛TVB劇集：《隱形戰隊》



馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《隨懿深度行》



最佳男配角：林子善《隱形戰隊》



最佳女配角：高海寧《新聞女王》



飛躍進步男藝員：馬貫東



飛躍進步女藝員：劉穎鏇



萬千光輝榮譽大獎：袁志偉



專業精神獎：《東張西望》團隊



最佳男主持：周奕瑋



最佳女主持：麥美恩



最具潛質新人：游嘉欣、鍾柔美、冼靖峰、古佩玲、炎明熹



最佳綜藝節目：《中年好聲音》



最佳資訊及專題節目：《無窮之路III-無垠之疆》



最佳電視歌曲：炎明熹《Crystal Clear》（新聞女王）