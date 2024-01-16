MIRROR演唱會｜姜濤Anson Lo黑白雙煞跳舞全場尖叫！MIRROR 12子Solo及小組舞台超多驚喜

合共16場的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》昨晚正式開鑼，除了MIRROR 12子的合唱帶來勁歌熱舞外，演唱會安排各人有Solo演出的部分，大家都施展渾身解數，為鏡粉帶來最精彩的演出。而MIRROR都有分組的演出，默契及火花都十足。除了「巨龍與小豬」邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy）帶來的男男貼身舞，以及「大表哥」強勁無比的腹肌展覽外，他跟其他隊友都有亮眼演出。

Stanley跟Tiger（邱傲然）、Jer（柳應廷）及Lokman（楊樂文）由男團暫且化身為樂隊Band友，以三把結他跟Lokman的爵士鼓融合，搖滾味濃！

Edan（呂爵安）除了跳舞大曬麒麟臂之外，更施展鋼琴造詣，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，隨後與Jer一齊合唱蕭敬騰《皮囊》一曲，贏得全場掌聲。

至於姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）各自有兩首Solo，姜濤戴上藍色隱形眼鏡，穿上全黑色皮褸現身獻唱《黑月》，姜濤跟女舞蹈員有超超超近距離接觸，更幾乎借位錫錫，引起全場「姜糖」醋意大發尖叫。至於《Dummy》一曲，一位穿白衫的小朋友由遠處走到姜濤身邊攬實他，一向愛小朋友的姜濤都即時被融化。

而Anson Lo以華麗的天使巨型翅膀出場，後來卸下巨翼以閃爆馬甲示人，大騷肌肉，他跟舞蹈員勁歌表演《My Life》及《On》，現場氣氛High爆，Anson Lo都越唱越起勁，不時向台下放電。當Anson Lo唱畢後，姜濤再次重返舞台，兩人換上黑白相煞造型合作上演一場勁舞，引起全場哄動尖叫聲不斷。

壓軸環節，MIRROR全隊人列陣，合唱《All We Are》時，部分成員都不禁感觸眼濕濕。