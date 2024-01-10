美國邁亞密現外星人？UFO迷夏韶聲拍片提出3大質疑：如果真係有就好過癮

美國邁亞密一個商場在元旦日盛傳有外星人出沒，有網上片段疑拍得有一個8至10呎高的外星人現身，現場有大批警車封路，消息越傳越烈，亦吸引UFO迷夏韶聲（Danny Summer）的關注，特地拍片分析事件！

事件發生在購物中心Bayside Marketplace，從網上流傳的片段所見，有一個十分朦朧、異常高大的身影在商場外行走，而「身影」被多輛警車包圍；另外，從上空拍攝的片段顯示，商場外圍都被大量警車包圍，有傳警方出動600輛警車圍封！有網民在社交網「X」言之鑿鑿，指該高大身影有8至10呎高，猶如一個「發光的人影」。

事件引起夏韶聲注意，他日前在社交網拍片分析事件：「今日起身大家都追住新聞嚟睇，星期一大批警察圍住shopping mall，不過警方就話冇外星人，只係有班青年喺商場內用木棍打鬥；而網上流傳空中片段，就話有啲嘢（外星人）行緊。」

夏韶聲拍片分析事件，提出質疑。

他提到三個質疑：「第一，點解影親呢啲（外星人）主題都係咁朦，今時今日其實應該影得好清楚啦；第二，如果真係有個咁高的外星人，喺條咁多人嘅街度行，竟然無人拎住相機或電話影？真係冇喎！第三，如果真係如警方所講係細路仔打交，仲要只係用木棍，點解出動到咁大警力，連邁亞密嘅市民都話喺有生之年未見過出動600幾架警車？」不少網民都留言表示質疑：「影到都唔會畀你upload到，佢哋可能censor咗段片」、「點解沒有其他影片流出？」、「如果無外星生物，咁到底咩事要出動600幾架警車圍封？」、「一定係有d野，唔係邊有咁大陣仗。」

對於警方聲稱出動龐大警力應付青少年打鬥，夏韶聲大感不解。

直到9日，夏韶聲再拍片分析，他首先表示自己身在三藩市，並非邁亞密，所以不是所謂「爆料」，只是對事件提出質疑；他澄清指當地傳媒起初表示有600多輛警車，但後來說只得60多輛，不過從片段所見，實際數目應多於60輛。他指，如果只是有人放煙花或打鬥，何以警方出動如此龐大的警力，最後只是拘捕四個青年？他說：「到今日，市民都係問緊同一問題，點解出動咁多警力？仲有現場嘅人受訪時話聽到槍聲！如果真係有咁高嘅外星人？咁佢嚟做乜？shopping？自己就唔相信（今次事件）係有外星人喺度行，但如果真係有，就好過癮。」

有網民分析所謂外星人，可能只是三個警察並排而行的錯覺。