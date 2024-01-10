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10/01/2024

鄭秀文家庭照網上流出，跟許志安激罕同框！演唱會延期後半年未公開露面

#鄭秀文 #流水落花 #許志安 #演唱會 #影視娛樂
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　　鄭秀文自從去年5月患上新冠肺炎，隨後受「長新冠」後遺症影響，導致長期聲沙沙，本身患有嚴重哮喘的她長達一個多月時間仍然未癒，最終無奈宣布演唱會延期至今年7月舉行。此後，Sammi未知是否養病，一直都甚少出席公開活動，連社交平台都冇出Po，只是偶爾Po IG Story簡單交代日常打扮的服裝。近日，網上流傳多張Sammi跟家人聚會的照片，其中她跟許志安激罕同框合照，兩公婆笑晒口甜到漏。

 

不少粉絲都擔心偶像的情況。（鄭秀文IG）

 

鄭秀文演唱會因病宣布延期（鄭秀文IG）

 

鄭秀文去年5月確診新冠肺炎（鄭秀文IG）

 

　　IG和小紅書都發現這次聚會的私人合照，見到聚會中除了有Sammi的媽媽和家姐外，其他估計是媽媽家庭的成員，屬於Sammi的表親，其中有不少小朋友同場，非常熱鬧。一頭金髮的Sammi心情輕鬆，而她跟安仔有同媽媽及長輩們合照，一向著重打扮的Sammi，連媽媽都一樣，Auntie雍容華貴大方得體，跟女兒合照時都難掩幸福笑容。而Sammi跟親友們合照都有求必應，除了餐廳內合照外，去到街頭臨別一刻，仍然大玩街頭自拍，原本已經戴上口罩的許志安都特別拉下口罩，齊齊展現燦爛笑容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　其實鄭秀文自從宣布演唱會延期後一直養病，未有公開露面，連IG都甚少出Story，許志安上月中出席TVB的《歡樂滿東華》為慈善獻唱，他接受訪問時都有提到Sammi的康復進度，他說：「（康復進度）良好嘅，但係就需要啲時間，佢本身有哮喘，唔係好舒服，所以有啲難少少。」

 

許志安去年為《歡樂滿東華》演出，跟粉絲顏志恒合照留念。（顏志恒IG）

 

　　去年2023年算是Sammi大豐收的一年，她憑電影《流水落花》獲得「第29屆香港電影評論學會大獎」最佳女演員、「2022年度香港電影導演會年度大獎」最佳女主角、「第41屆香港電影金像獎」最佳女主角及最佳原創電影歌曲獎，下半年一心打算專注演唱會的她，可惜未能如願舉辦，工作更亦養病而全面叫停。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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