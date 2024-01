61歲楊紫瓊忽然post嬰兒腳合照！網民瘋狂猜測搵代母？原來真相係咁！

現年61歲嘅奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)今日驚爆喺社交平台post出佢左手同一隻bb腳嘅合照,疑似圓夢做媽媽,唔少網民都留言送上祝福。

楊紫瓊今日post出自己手捉一隻初生bb小腳嘅相,留言分享佢2024年第一日嘅一個「小奇蹟」:「A little miracle on the first day of 2024 we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy(我們真的很幸運...難以言喻嘅高興,呢份有非常非常特別「連繫」嘅喜悅。)」楊紫瓊冇特別提到BB係佢嘅邊位,但已經得到網民湧入送祝福。

二人結婚半年。

唔少網民都送上祝福,不過都有人「批評」佢以61歲之齡繁衍後代;但亦有唔少人撐佢有能力,養育小朋友不成問題。另外亦有人質疑楊紫瓊連post相都零孕味,有可能係搵代母代孕;都有人估計呢個只係楊紫瓊嘅孫,因為楊紫瓊老公尚陶德同前妻本身育有一個仔Nicolas。

網民喺楊紫瓊社交平台瘋狂留言,佢亦終於喺兩小時後再出post澄清:「Thank you darling Nicolas and Darina for making us the happiest and proudest Grandparents!! Welcome baby Maxime.(謝謝親愛的Nicolas和Darina,讓我們成為最幸福和最自豪的祖父母!歡迎寶貝馬克西姆。)」

其實Michelle近廿年左右都開始為傳宗接代「努力」,Michelle2012年於台灣出席公開活動講到自己44歲時開始考慮接受人工受孕,可惜屢試屢敗!Michelle曾因為人工受孕失敗而沮喪、不開心,經過時間沉澱加上篤信佛教,明白係自己的命運與緣分,有與無都沒辦法,只得接受!當時佢表示自己已經抱住「沒所謂」嘅心態,雖無法擁有自己嘅小朋友,但都可以領養。

Michelle半年前與大佢17年嘅前任法拉利公司CEO尚陶德結婚,結束19年愛情長跑。而楊紫瓊與尚陶德戀愛多年來持續演藝工作,挑戰各種不同類型的作品,繼續追夢。楊紫瓊26歲時嫁予電影公司老闆潘迪生,無奈二人最終無法就息影達成共識離婚收場。楊紫瓊37歲時與一位哈佛醫學院畢業醫生訂婚,但男方希望佢到美國定居,放棄演員的身分,楊紫瓊最終取消婚約。楊紫瓊當年曾講過:「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶,本來就非自己的真身,我從開始就不是個傳統女人,也早就接受這樣的自己。」