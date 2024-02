61歲楊紫瓊自爆當年與潘迪生離婚原因！指前夫想有兒子繼承事業王國：但我生理上就是不行

61歲的國際巨星楊紫瓊(Michelle)去年憑電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得奧斯卡影后殊榮,同年他跟拍拖19年的法國富商Jean Todt結婚,她在元旦日突然曬初生BB的照片,一度惹來搵代母產子的疑雲,事後她急澄清其實是榮升做成為嫲嫲,事業愛情兩得意。

Michelle日前接受訪問罕有地談及上一段跟德寶電影公司創辦人潘迪生的婚姻,兩人最終離婚收場,原來都是跟生育有關。Michelle接受桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)的訪問,她表示當年跟潘迪生結婚後,由於不能夠兼顧工作才選擇淡出影壇,而並非傳聞中男方給予壓力,她表示:「這是我自己的選擇,因為我知道工作與家庭,我只是選擇其一,當時的我想要真正的家庭生活。」

當Gwyneth Paltrow問她,第一段婚姻沒生小朋友,會否感到難過?她直認:「會!」Michelle表示很喜歡小朋友,覺得成為人母是生命最大的喜悅,加上前夫嚮往大家庭,她剖白:「我們不是沒嘗試過,甚至做盡所有能做的,但我生理上就是不行。而這也是我的選擇,我很清楚前夫確實渴望擁有個大家庭,想生一個、兩個甚至三個,他有自己的事業王國,很想有兒子繼承,但我認為既然走了快10年,生不出一個小孩,我們該怎麼走下去?」

結婚4年,最終決定離婚,Michelle認為一切都是明智的決定,雙方仍然維持友好的關係,「對方龐大的商業帝國需要繼承人,這不是相愛就能夠辦到,現在回想我們分開是明智的,離婚很艱難,我能夠離開,不是假裝一切都會好起來,這樣做是對的。是的,我們相愛,但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」雖然婚姻僅維持4年,但楊紫瓊與前夫及其女兒潘楚穎關係亦十分友好。