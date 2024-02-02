東張西望訪問荃灣豬肉檔負責人激似姜濤？網民：威威豬2.0？

《東張西望》日前一集報道荃灣大河道一間豬肉檔，有老鼠趁晚上沒人便出現「開餐」食豬肉。《東張西望》攝製隊前往該豬肉檔了解情況，不過竟然發現該檔口負責人竟與MIRROR成員姜濤撞樣？

肉檔負責人接受《東張西望》訪問時雖然戴著口罩，但不少人認為他的髮型及眼睛與姜濤相似。有網友立即截圖到網上群組分享：「姜濤轉行做猪（豬）肉佬？」帖文隨即引起熱烈討論：「嘩，不得了，不要除口罩，威威2.0」、「我睇第一秒都覺得似呀」、「見到佢都即刻嘩~咁似姜濤嘅」、「威威豬2.0 ？唔好除口罩呀」、「荃灣專出靚仔豬肉佬？」、「除咗口罩先講」。

亦有人留言指兩人並不相似：「呢個靚仔好多喎！不過除低口罩，驗收先講」、「好似，但肯定無咁瘦」、「有咁fit?」、「回到未月巴時」、「無可能，呢個瘦咁多」、「我覺得少似周杰倫喎」。

荃灣街市之前一名「肉類分割員」威威都曾紅極一時，他曾被網友形容為「豬肉界AK」，當時每日都有粉絲慕名前往該豬肉檔買豬肉兼合照。不過隨住負面新聞不斷爆出，威威的人氣下滑，他亦回歸老本行，幕前生涯亦只維持了57日就告一段落。