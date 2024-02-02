利智罕有露面！與老公李連杰到尼泊爾拜佛！樸素打扮、短髮示人！網民：瘦成猴了

武打巨星李連杰自從1999年同太太利智結婚後，利智決定息影退出幕前工作，兩人婚後育有兩女，作為媽媽的利智專心照顧家庭，甚少露面。近日，網友發現李連杰帶同妻女到尼泊爾修佛，李連杰早前透露愛女Jada患抑鬱症，夫妻試過陪Jada去學習藏傳佛教三個月，女兒狀況亦逐漸好轉。

（李連杰IG）

（網上截圖）

近日網上流傳出多張李連杰舉家到尼泊爾修佛的合照，期間他們跟當地的僧人有傾有講兼合照留念，久未露面的利智亦罕有曝光。昔日性感示人的利智如今一身樸素打扮，短髮示人，加上超厚重的眼鏡，相當貼地沒有半點明星架子。不過明顯消瘦的利智笑起來雙頰凹陷，網友們議論紛紛，「我的天，利智怎麼變這樣了」、「瘦成猴了」、「兩口子感覺像被吸走了什麼一樣」等等，這批照片一度令「#62歲利智近照#」話題登上熱搜。

李連杰在社交平台都有分享今趟行程，不過照片只有他和女兒，利智繼續保持低調，不過李連杰和女兒全程都笑容十足，精神滿滿，與太太利智和囡囡Jada認真聽佛偈，現場亦有不少外籍人士同行。