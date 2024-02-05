美斯全場無落場球迷失望嗌回水！姜濤Anson Lo分享與碧咸美斯合照！陳庭欣：好多球迷都話要報《東張》

美斯訪港是香港球迷夢寐以求的日子，經過前日的練習場後，「Tatler XFEST 香港嘉年華是國際邁阿密 CF首次參與的國際巡迴賽」昨日在香港大球場上演，3萬多名球迷擠爆場地，絕大部分人士身穿美斯球衣力撐偶像，當中包括不少圈中藝人，梁朝偉及太太劉嘉玲、馬國明及太太湯洛雯、高海寧、伍富橋、伍仲衡、鍾培生、陳家樂及太太連詩雅、蕭唯展及太太江若琳、唐詩詠等等，星光熠熠。美斯一出場即時引起全場歡呼聲如雷貫耳，不過隨後他全程坐在後備席，直至90分鐘完場後都沒有落場，令不少球迷大感失望，大球場全場「回水」聲四起。

鄧紫棋（G.E.M.）穿上美斯波衫搵碧咸簽名，成功成為全場焦點，而同樣是表演嘉賓的姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）事後都有分享跟碧咸和美斯等球員的合照，其中姜濤自爆心情非常緊張，「真．尾場！好似緊張過演唱會…#畫面逐漸崩壞」、「不緊張…我…我一點都不緊張！」等等。

美斯同蘇亞雷斯沒有落場，除了政府發聲明要求主辦單位向球迷交代，更聲言有可能抽起贊助費之餘，不少藝人都在社交平台發表不同的感受。唐詩詠起初笑言：「現場睇波氣氛冇得頂，香港隊好正，粉紅色波衫好靚，希望80分鐘後見到美斯...」沒想到最終完場都見不到，而連詩雅陪老公陳家樂到場，她說：「最後雖然冇美斯落場，不過喺現場睇足球賽係特別有氣氛嘅！」

至於歌手張天賦睇完騷之後開直播，全程扁扁嘴，「有咩感受？係囉...唉...我會覺得..嗯..我唔知點講，大家唔好問我意見啦！唉...踢10分鐘都好吖....因為我真係同朋友入場睇，仲要真金白銀畀錢買最貴飛，不過喺條通道咁啱撞到見到美斯、蘇亞雷斯經過入場，都叫做近距離見到一次。（香港隊表現如何？）上半場踢得好好，我睇得好開心。」

陳庭欣：「#違反商品說明條例」、「蘇亞雷斯只係上場做熱身」、「頭先好多球迷見到我，都異口同聲話要報《東張》」

游學修：「5千蚊買個曝光機會！」（他出現在大會熒幕中）

鍾培生：「我建議我哋特首挑戰碧咸，打番場拳賽，為香港人攞番個公道，No bullshit let's go」

伍仲衡：「我聽到全場一齊嗌：咩事！咩事！咩事！咩事」、「要打18222！（防騙熱線）」

馮堅成：「弱弱一問，美斯喺咪後備名單都無入？」

姚雋彥：「香港開埠以來最大騙案，唔怪得見到梁朝偉 #joke球界金手指 #由治及興嘅好處 #使唔使搵老廉海關查查」