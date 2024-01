上回講到,今趟殺去潮州,我肥碌第一大驚喜為發現南澳縣的達江大排檔,堅係正!

不過,更高潮的,跟住落嚟!

翌日早晨,「潮州K」提議大家只輕嚐酒店的行貨自助早餐,一於留肚,去搵肥佬,歎碗新鮮全豬粿條。

呢檔嘢,連地址都冇,位在龍北市場旁橫街,大家睇見一棵大樹,上用紅字寫住粿條麵的,就是。早上去,必不會搵錯,因此店清晨四點開始人流不絕,直至十點仍迫爆,非常誇張。肥佬一夫當關,企正門口做生招牌。

認住龍北市場旁這大樹及肥佬,就一定搵到

點解呢檔嘢幾十年都咁掂?因天天如是,肥佬凌晨兩點到市場等劏豬,然後揀選最新鮮最肥美的豬雜及豬肉連豬血回店,一家人洗呀洗,搞到四點就擺陣(見圖),迎接返清晨班的客人湧入。全部識途老馬,東指指西點點,將「混什」要求話肥佬知(佢記性特佳),灼熟加菜加粿條,再放入豬骨底絕無味精的湯頭。人人接過後,立即埋頭埋腦「殊殊」聲歎,身體暖暖的再開工。

睇睇肥佬個全豬陣及我碗清湯「混雜」棵條,係咪流曬口水呢?

呢種風味在香港,五六十年代有,之後消失得無影無蹤。再次遇上,但覺回味無窮。

粿條麵

位置:龍北市場旁橫街

食飽飽,大隊人馬衝入龍北市場掃貨,要乜有乜,我掃咗兩隻白切雞及兩斤乒乓波型手搓牛丸,打包回港。

小休後,全程最高潮嚟喇,「潮州K」神神秘秘:「碌Sir,帶你見識吓呢間潮聚茶館,食牛,簡直夢幻,正到失暈!」

坐上小巴,左曲十三彎,離開鬧市,轉入民居小巷,停在一所設計典雅的四合院門前。K哥帶隊操入,咦,原來內裏別有洞天,文藝氣息滿溢,最大驚喜,見到巨型圓枱上,早擺好一個令全人類哇哇大叫的汕頭全牛陣。

潮聚茶館,沒有耀眼招牌,只似一間低調的四合院建築物

踏入飯廳,真的目瞪口呆,因一張巨型枱,早鋪滿全牛各部份

呢餐,真真非筆墨所能形容。冇誇張,人人一食完即要求潮州K:「求求你,立即訂下次日子!」

潮聚茶館

地址:廣東省汕頭市金平區十一合村中路北26巷5號

電話:180 - 2957 9265

第三日,離開汕頭前,再去一個型格點參觀,呢幢建築物,並冇中文名,只叫「24H」,口號是——生活,不只是活著( Life Is Not Merely Living )。你一聽,會否以為屬「扮嘢之作」」?錯!「24H」其實由一群擁有「激活老式建築」夢想的專業設計師及建築師組成,目標是將一棟又一棟具有傳承及存在價值的老式建築物活化,內外以綠色,時尚及健康形態重新改造,強調必須保留古典風格。

「24H」的新一代設計師及建築師,擁有化腐朽為神奇的功力

這團隊在全國已成功活化了十多幢老建築,而汕頭這幢,早成了年青潮人的集中地,可以做民宿、休閒、開會及純歎一杯咖啡或紅酒。

唔講唔知,原來此處本是堤防工程局,竟然可以變身成如此迷人,有點難以想像。

作為香港人,我肥碌真真好生羨慕。為何當地政府可以有這種想像力及包容力,讓設計師處處得以自由發揮呢?

24H

地址:廣東省汕頭市金平區外馬路165號

電話:189 - 2394 7553