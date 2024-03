奧斯卡出爐影后Emma Stone頒獎典禮歧視亞裔楊紫瓊？楊紫瓊出Po解釋原來真相係咁

第96屆奧斯卡頒獎典禮落幕,但得獎嘅影帝影后羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)同愛瑪史東(Emma Stone)卻捲入歧視爭議。被指因為「亞裔」而受到歧視嘅上屆影后楊紫瓊就發文解釋當時台上發生咗咩事,其實背後故事相當溫馨。

日前奧斯卡頒獎典禮,去年影后得主楊紫瓊與珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、查理絲花朗(Charlize Theron)、莎莉菲(Sally Field)、謝茜嘉蘭芝(Jessica Lange)一同擔任最佳女主角嘅引言及頒獎人,愛瑪史東上台後,先係示意禮服的拉鍊爆開,之後好快咁從楊紫瓊手中接過獎座,但兩人握著獎座行到珍妮花羅倫絲面前,最後獎座交由珍妮佛勞倫斯頒畀愛瑪史東。

有網友認為愛瑪史東呢個行為係歧視亞裔,唔願意直接從楊紫瓊手中接過獎座,引起熱烈討論。事件發酵咗大半日之段,楊紫瓊發文「化解」,佢先係恭喜艾瑪史東得獎,留言:「Congratulations Emma!! I confused you , but I wanted to share that glorious moment of handing over Oscar to you together with your best friend Jennifer!! She reminded me of my Bae Jamie Lee Curtis ♥️✨ always there for each other!!(我讓妳感到困惑了,但我想要讓妳將這個榮耀時刻和妳的好友珍妮佛分享,她讓我想到我親愛的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),永遠在彼此身邊。)」最後成就咗如此溫暖嘅經典畫面,但就畀網民「上綱上線」,錯誤解讀。

另一邊廂,羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)憑《奧本海默》大熱當選「最佳男配角」,佢風騷地從上屆得主關繼威手上接過獎座,但就冇正眼望到對方,僅與添羅賓斯(Tim Robbins)同森洛威(Sam Rockwell)握手對拳,關繼威半舉起手想加入時,羅拔唐尼已轉身,被網民批評囂張無禮,更加同樣將佢嘅態度解讀為種族歧視。

亞裔演員於國際舞台日益「抬頭」,上屆奧斯卡楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后;而美國華裔男演員關繼威(Ke Huy Quan)就奪最佳男配角獎。關繼威來自越南華僑家庭,佢從影生涯並不順遂,曾感嘆亞裔演員在荷里活缺乏機會,被迫退出幕前,直到近年亞裔主演電影興起,讓令佢燃起希望。關繼威12歲時與家人於洛杉磯唐人街區域居住,曾版導演史提芬史匹堡 (Steven Spielberg)睇正演電影《奪寶奇兵》系列第二部曲《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中嘅一個亞洲兒童。之後一直於荷里活尋找機會嘅佢都冇戲拍、被迫退出幕前,轉搵幕後工作,佢認為亞裔演員缺乏機會、只能飾演一啲刻板印象角色,關繼威說:「我記得有一年,整年都沒得到一次試鏡機會。」