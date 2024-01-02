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02/01/2024

2023年娛樂圈10大騎呢事件！張致恒雯雯被笑「網絡乞兒」！孫慧雪食自己胎盤補身？ 丁子朗「妝太厚」被媽媽要求落妝

#影視娛樂 #娛樂 #女生 #張致恒 #亞視 #演員 #亞洲超星團 #梁詠琪 #孫慧雪 #丁子朗 #黃日華 #尹光 #薛影儀
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Text: 娛樂組 Photo: 資料圖片、IG

　　2023年快將過去，今年娛樂圈出現不少騎呢新聞，細數以下十大，都為港人提供不少八卦或歡樂！

 

張致恒及雯雯可謂2023娛圈風雲人物。

 

1. 張致恒雯雯被網民笑「網絡乞兒」 日日呻窮僅自費結紮

 

　　張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）全年無休出Po，自爆家事及經濟狀況。除了雯雯N次嗌離婚，二人亦不時呻窮，曾在網上出po搲租金、牙醫贊助、手機、主題公園入場劵等；而自費方面，今年以來Steven僅公開表示自己出錢做結紮手術。

 

張致恒變身結紮KOL。

呢個蛋糕都係有sponsor。

 

　　雖然網民鬧爆兩夫婦不肯腳踏實地，永遠呻窮博同情，不過仍有大愛人士願意出手幫助，最近雯雯便疑似暫解決欠租問題，不用被迫遷之餘，更獲送贈門票帶兒子去嘉年華，連護膚品都有贊助。網民批評大愛人士「好心做壞事」，只會令Steven夫婦越來越懶，結果苦了四個孩子。

 

2. 亞視一姐薛影儀自爆「戀愛中」 離巢行性感拍廣告

 

 

　　「A0」阿儀今年8月忽然自爆「戀愛中」，迅即造成網絡暴動，後來阿儀解釋只是單戀亞視靚仔高層；及後阿儀與經理人林寶玉鬧翻，更被公司終止合約，但依然有聯絡心上人，可惜至今仍未「出pool」。阿儀回復自由身後，近日更挑戰性感極限，打出大半個心口為美容公司賣廣告，不少「影子（阿儀粉絲）」見狀大表心痛，高呼阿儀被「睇蝕晒」。

 

 

阿儀激罕騷心口！

 

即睇第3至5位單騎呢娛聞！

3. 劉馬車自稱跟鄧月平拍過拖，早前參加拳賽的劉馬車，揚言比賽後迎娶女神，但未開始已因風化案被拘捕。

 

 

4. 今年4月，網上瘋傳港台節目 《香江暖流》片段，主持鄧添樂跟長者玩遊戲，婆婆將「歌唱組合」錯聽成「蔬菜組合」，結果一連串狂數菜類： 「生菜、白菜、菜心、唐生菜…」鄧添樂忍笑忍到最後，獲網友大讚高EQ，令他一度爆紅！

 

 

4. 內地忽然瘋傅黃日華向關寶慧求婚成功，更以「手牽手甜蜜現身，與友人談婚禮細節，親密互動羡煞旁人」、「喪妻三年終於走出陰霾」 等形容，言之鑿。其實2021年傳出緋聞時，關寶慧已即時否認。

 

 

6. 《三更2之餃子》續集？孫慧雪食自己胎盤補身

 

 

 

　　今年7月誕下細仔「肉肉哥」的孫慧雪，透露產後留起自己的胎盤：「連我啲胎盤都製成粉紅藥丸！」原來她的老公上網搵專人將胎盤製成藥粉補身：「入院生B當日向院方表示要留胎盤，並將專用雪藏箱交畀姑娘，待生產完，通知專人去醫院收回胎盤，代為清潔蒸乾再製成藥粉。」她更大爆製胎盤藥丸價格約4千多元，如加精油則要6千多元。網民覺得「有啲噁心」，問又是否可食落肚，孫慧雪回應：「我都唔知呀！我大膽試㗎咋！」

 

7. DJ梁文禮被爆私下寸梁詠琪唱功差 笑Gigi著「鼻血紙巾衫」

 

 

　　商台DJ梁文禮今年2月欣賞《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》，事後在公開 IG讚Gigi靚女，但在私人FB狂彈演唱會：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬...唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『著上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」事後梁文禮公開向Gigi道歉，又表示：「我係一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應，其實向梁詠琪示愛。」結果他遭商台罰停職3個月。

 

8. 丁子朗「漂白」玩《亞洲超星團》 FaceTime阿媽遭要求落妝

 

 

　　古有白面古天樂曬黑走紅，今有丁子朗「漂白」做idol。染金毛加白面濃妝，令陪伴陽光丁丁成長的香港觀眾大呼唔慣：「頸同臉兩截色」、「個妝好厚」、「懷念之前的陽光男孩」。丁丁亦坦言新形象連媽媽也不滿意，又指媽媽要求他先落妝，才可以跟家人FaceTime。

 

9.今屆港姐認真有「才華」，在才藝環節以奇招取勝，黄泳嘉表演走音牧童笛成功受關注。

 

鄧凱文表演「僵硬」椅子舞亦別出心栽。

梁晶晶重現《射鷳英雄傳》周伯通的「左右互搏之技」，左右手同時作畫，畫不同圖案。

 

10.因「Al尹光」翻唱流行曲，令尹光真人意外爆紅，更成功入圍叱咤 「我最喜愛的男歌手」最後五強。

 

人紅是非多，尹光早前與林明禎出席活動時，惹來風波。

 

轉載自: 晴報

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