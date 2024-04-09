鄧兆尊女友陳妙慧升呢稱「鄧太」、「三太」？曾被鬼上身擁特殊異能！獲祥哥報夢：夢見過幾次、性格好百厭

鄧兆尊一向艷福不淺，身邊有三位紅顏知己，近年大多數都見到「阿三」陳小姐孖住兆尊出入公開活動，似乎地位特別高。前晚鄧兆尊帶同「阿三」陳妙慧接受新城電台《恐怖熱線》訪問，大會發稿竟然稱呼她為「鄧太」和「三太」，令人驚訝。而陳妙慧在節目中分享自己的靈異經歷，兆尊大讚她令自己生命更加豐富。

鄧兆尊前晚帶同「阿三」陳妙慧（Nana）接受由「鬼王」潘紹聰主持的新城節目《恐怖熱線》，兩人大談靈異經歷，今次亦是阿妙慧首度開腔接受訪問，解構現時擁有的特殊異能。提到早前黃夏蕙在節目中透露在已故影星傅聲舊居見到疑似祥嫂的靈體。兆尊承認傅聲舊居現時是屬於鄧氏旗下物業，他說：「我唔知呀，但（祥嫂）應該唔會去嗰度。佢（夏蕙姨）睹物思人啫！」他指該物業現時丟空，但間中也會去看看有沒有東西損壞。

兆尊坦言曾遇過不少奇人異士，因為爸爸祥哥信奉道教，做戲行是拜華光師傅，當中有不少禁忌。他曾聽聞有人犯了禁忌撞穿頭，又或是戲棚出現冧幕情況。而他親身經歷一次，祥哥跟朋友「鬼王德」在房間傾偈，當時年僅十一、二歲的他看到窗邊有一團黑煙，他說：「我就問阿爸係咩，鬼王德聽到，就話係佢寵物，叫我唔使理。當鬼王德離開後，佢用電筒再照窗邊，嗰團黑煙唔見咗。」

兆尊指有一年的七月十四盂蘭節，「阿三」陳妙慧突然被鬼上身，變成男人聲，眼珠只剩眼白，說的是東北話。當時他便跟靈體「講數」，傾了三個多小時後才知原來靈體跟了太太很多年。後來，他答應為靈體超渡，太太才醒來。但此事後，太太增多了特異功能及法力，很多仙家會寄居在她身體內，目的是想她幫助超渡亡靈，而陳妙慧表示自小與佛有緣，從小食齋拜佛，潘紹聰問有沒有見過祥哥祥嫂呢？陳妙慧說：「我唔識佢（兆尊）爸爸係邊個，但舊年有搵過我，好矮冇頭髮，行得好快，好得意。我夢見過幾次，性格好百厭。」兆尊笑說：「我之後畀阿爸張相佢看，佢話就係佢喇。連佢（新馬師曾）都唔識，妳想死？」

陳妙慧透露有年七月十四鬼節，祥嫂找過她，她指祥嫂：「要求很高，要蓮花座，不要普通金銀，要我買特別嘅衣紙去摺。」潘紹聰即說：「妳係新抱，都好應該做。」她再說：「我見她（祥嫂）喺下面都有得食、有得玩。」兆尊指太太的異能，令他的生命變得更豐富。