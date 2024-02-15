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15/02/2024

鄭中基演唱會紅館開Show！MIRROR呂爵安做頭場嘉賓送「厚」禮給Ronald

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　　睽違3年，鄭中基(Ronald)再度在香港開騷，2月13日於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》首場演出。新年能夠在香港開show，Ronald話：「今次係我第三次農曆新年喺紅館開show，上一次係2019年，而我畢生都只係喺紅館開過四次演唱會，真係十分之匪夷所思呀！」

 

 

　　演唱會以〈搬屋〉、〈想愛你〉、〈黑色風暴〉和〈天意〉開場，歌迷們聽得如癡如醉，然後以練習多時的Ukulele帶來兩首歌〈Some where over the rainbow〉及〈What a wonderful world〉。除了Ukulele，Ronald以結他自彈自唱〈晴天陰天雨天〉，再一連串唱出〈閉目入神〉、〈許願樹〉、〈八爪魚〉、〈救救我〉、〈不好笑〉、〈我代你哭〉，歌迷紛紛沉醉起來。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　首場演出有「阿仔」Edan呂爵安做嘉賓獻聲支持，在唱〈有種〉時還一同向觀眾拜年「逗利是」，現場氣氛十分高漲，尖叫聲爆棚！收穫不少的Ronald說：「逗返嚟嘅利是會全數捐出去。」然後Edan還送了一份「厚」禮給Ronald，Edan說：「我同『老豆』係因為拍《闔家辣》識，當時佢嘅角色係負責切辣椒，咁所以我想送對『厚』手套俾佢。」兩位一人戴上一隻手套合唱〈傷心的小鸚鵡〉，引得觀眾大笑。

 

　　演唱會尾聲，全場觀眾一同合唱〈無賴〉，Ronald相當感動。完場後歌迷仍然不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的Ronald當然會滿足大家，再度唱出多首歌曲包括〈青春痘〉、〈三生有幸〉首場演出在大家浸沉氣氛下順利完成。

 

轉載自: 晴報

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