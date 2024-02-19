鄭中基演唱會取消騷後見面簽名！保粉絲人身安全：多了陌生臉孔粗暴推撞嚴重

鄭中基（Ronald）17日於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024─香港站》第四場，唔經唔覺今晚已經係最後一場，早前Ronald突然於社交平台宣布取消騷後見面。

近年唔少偶像都好行親民路線，好多時騷後離開時都會同場外等候嘅Fans合照同簽名，而Ronald都唔例外，呢幾場演唱會後離開前都有同Fans會面，不過就發生咗不愉快事件，令佢要終止呢項活動。

Ronald聲明如下：

有關粉絲於閘外等候簽名見面事宜

在每一場演唱會完結後，都有為數不少的粉絲於場館停車場圍欄外等候我離場。由於很多粉絲可能遠道而來又或者支持了我很久，因此我也很珍惜與他們會面的機會。在能力範圍內，盡量為他們簽名及見面。

在過往幾場的演唱會後，發現閘外的人除了多了陌生的臉孔外，無禮的行為以及粗暴的推撞越趨嚴重。昨天經過口頭勸喻後亦無改善。甚至有工作人員發現現場人士將面見的過程直播衝流量。亦有現場觀眾反映，部份觀眾甚至提早離場於閘外霸位。

有見及此，為了保障所有粉絲的人身安全，以及鼓勵觀眾觀看整場演出。我們決定取消一切於閘外的簽名及面見活動。作出這個決定對我們來說也不容易，但畢竟人身安全最為重要，希望各位見諒。