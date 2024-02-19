  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

19/02/2024

83歲何守信返港跟探朋友拜年敘舊！滿頭銀髮但精神奕奕！林建明被網友問係咪「小花」咁回應

#何守信 #大姐明 #林建明 #寶珮如 #蔡國威 #何B #農曆新年 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　林建明（大姐明）一向都廣交結友，農曆新年的拜年活動車輪轉上演，昨日她在FB分享不少靚相，除了跟寶珮如、蔡國威等人大玩「魚蝦蟹」小賭怡情外，更跟久未露面的何守信食飯見面。現年83歲的何守信長年在加拿大定居，以往大多數時間都是香港、加拿大兩邊飛，工作空餘就一定飛加拿大探望家人，不過自從2018年宣布退休後，就甚少再公開露面。

 

 

 

　　何守信今次低調返港，跟林建明到訪朋友家食飯聚會，雖然是「住家飯」，但一樣有八餸一湯，非常豐富。何守信穿上橫間長袖衫，雖然滿頭銀髮，但仍然精神奕奕，笑容非常親切，跟昔日鏡頭前的金牌司儀都沒有太大變化。網友們見到何B都大感驚喜，紛紛留言叫林建明替大家向何B問好，林建明指何守信特別來港度歲探朋友，亦有網友留言問：「新春見到何B哥仍然年輕有型，很開心。」林建明回應說：「是的，皆因他早熟，一早就是這樣子 ，50年不變 ！」、「靜靜地話俾你知，但你千祈唔好講俾人知！皆因係有P圖的，所以咪個個都咁容光囉！哈哈哈！」、「他狀態非常好！」等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　部分網友認為何守信難得返港，好期待他探望其他老朋友，有網友問起何守信的太太陳麗詩，亦有人問起他的舊愛汪明荃，林建明回覆指今次聚會大部分的貴客都是圈外人，所以網友們不認識，她回覆網友說：「你自己去問吓家英哥啦！」何守信曾經有「花王」的稱呼，有傳80年代何守信主持《歡樂今宵》時特別照顧後輩「EYT三小花」戚美珍、景黛音及廖安麗，因而得「花王」綽號。網友追問林建明是否何B其中一朵小花，林建明搞笑回應：「我就想係，可惜唔係！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#何守信 #大姐明 #林建明 #寶珮如 #蔡國威 #何B #農曆新年 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk