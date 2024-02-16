內地掀「東北大棉襖」熱潮！郭富城宣傳《臨時劫案》完美Carry！周嘉洛、尹光、陳偉霆都著過？

龍年新年快樂，中國人傳統習俗當然要著新衫過年，不少人都鍾意著中國Look應一應節，近來內地興起「東北大棉襖」，紅卜卜花碌碌造型，相當有喜慶感覺，不過這種睇到人眼花的Pattern並不是人人都可以Carry得到。日前，郭富城、任賢齊和林家棟為電影《臨時劫案》到內地宣傳，三位男士被大會要求穿上「東北大棉襖」同類的西裝褸。

主持人提出建議三人可以試穿，城城二話不說勇敢挑戰，隨後任賢齊和林家棟都大方跟隨，林家棟自信不及兩位，穿上西裝後總是有點不知所措的感覺，反而城城和小齊著住非常有型有款，除去原本的外套，大曬手臂的老鼠仔，穿上紅卜卜的「東北大棉襖」西裝，相當有節日氣氛。

三位型男Carry到絕對不意外，不過《愛回家之開心速遞》中飾演金城安的周嘉洛，早前都有著住「東北大棉襖」出席宣傳活動，本身大隻仔的他都Carry得不錯，網友們更大讚他穿搭得非常可愛，就算全部鈕扣都扣住，都不覺得有笨笨的感覺。而陳偉霆在內地宣傳電影《爆裂點》時都有獲邀挑戰粉紅色，他半推半就問：「真的可以嗎？我難得轉型了！」沒想到他穿上粉色棉襖都不錯，有種Hip-Hop的感覺。

TVB男藝人容天佑、歌手尹光「光B」及潘宗明都有趕上潮流，潘宗明更自信說：「2022年已開始在FB將東北大花發揚光大，今年終於遍地開花，原來潘Sir先係走在潮流的尖端，多年來跟太太情侶裝拜年Look襯住賀新春，又型又潮！而楊洛婷和老公黃天翱（Tim@Dear Jane）外國旅行，連泳衣都著埋東北大花，楊洛婷笑言：「佢話呢度有好多爸爸行過指住佢（套泳裝）然後畀掌聲佢，我真係冇逼佢著呀！」

不過，這款「東北大棉襖」雖然在小紅書洗版式爆紅，不過並不是人人都可以Carry得到。就好似近年在內地發展的詹秉熙，他穿上不止上身，而是全身都是同一款布，導致感覺有點去得太盡，型男變老土。